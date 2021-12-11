麥當勞限定「行走聖誕樹甜筒」太可愛！加上鯛魚燒網狂打卡：顏值勝出

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不少人認為天氣越冷越要吃冰，大陸麥當勞為了迎接寒冷聖誕節，限時推出「抹茶系列」冰炫風及蛋捲冰淇淋，不僅口味香醇濃郁，冰品上豐富的配料更為它增加顏值，掀起網友打卡熱潮表示：「顏值再度勝出」。

大陸麥當勞這次聖誕節推出「抹茶系列」冰品，品項包含抹茶紅豆年糕冰炫風、抹茶紅豆心凍角、抹茶華夫筒、抹茶紅豆派、抹茶圓筒、抹茶OREO冰炫風等等。其中抹茶紅豆年糕冰炫風及華夫筒更以超高顏值掀起打卡風潮，許多網友紛紛加購迷你鯛魚燒點綴冰品，不只造型可愛，仿真設計甚至可以吃到紅豆夾心，實在太吸引人。

▲大陸麥當勞新品配料非常豐富。（圖／小紅書@小黑不溜秋，@鏟屎老夏）

有不少網友試吃之後表示，抹茶冰淇淋的味道非常濃郁且不會死甜，搭配軟軟的年糕及入味的蜜紅豆非常過癮，最好再加購一隻迷你雕魚燒，吃完絕對超過癮，網友讚「冰淇淋完全不膩口」、「不只顏值高，配料還非常實在」、「拌在一起太罪惡了，好吃到受不了」。

▲迷你鯛魚燒是真的包有內餡，非常真材實料。（圖／小紅書@車車今天不減肥）

除了麥當勞，大陸肯德基也推出期間限定的「黑糖波波奶茶蛋撻」，一如既往的香酥脆皮，搭配濃郁奶茶醬，最後加上黑糖珍珠增加口感，絕對沒有人能抵擋這樣的誘惑！

▲黑糖波波奶茶蛋撻看起來非常濃郁美味。（圖／小紅書@媚眼小媚眼）

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