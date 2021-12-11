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《魷魚》鄭浩妍自拍內衣照外流！　2千萬粉絲帳號「疑遭入侵」

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▲▼鄭浩妍。（圖／翻攝自IG）

▲鄭浩妍（中）演出《魷魚遊戲 Squid Game》爆紅。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

《魷魚遊戲 Squid Game》女星鄭浩妍人氣水漲船高，IG追蹤人數更超過2300萬，日前她突如其來PO出僅穿著內衣的照片，讓許多網友嚇了一跳，以為是手滑誤按，沒想到隨後鄭浩妍乾脆於時裝品牌Calvin Klein開直播，原來一切虛驚一場，是品牌準備的「#hired」企劃。

▲▼鄭浩妍。（圖／翻攝自IG）

▲鄭浩妍突如其來PO出內衣照。（圖／翻攝自IG）

鄭浩妍在出演《魷魚遊戲》爆紅之後，一路接下精品LOUIS VUITTON（LV，路易威登）品牌大使、運動品牌adidas Originals品牌之友 ，IG粉絲數暴漲到2300萬。日前鄭浩妍突然PO出僅穿著Calvin Klein內衣褲的火辣照片，並以自拍姿勢秀出全身曲線，突如其來的PO文讓許多網友嚇了一跳，紛紛回應：「該不會是手滑」、「這個尺度太超過」、「確定是我們可以看到的照片嗎」。

▲▼鄭浩妍。（圖／翻攝自IG）

▲▼鄭浩妍。（圖／翻攝自IG）

▲鄭浩妍接管CK官方IG並開直播。（圖／翻攝自IG）

其實這是時裝品牌Calvin Klein攜手鄭浩妍展開的「#hired」企劃，內容為鄭浩妍上傳自拍照，並接管CK官方IG，甚至換上她自己的頭像與粉絲進行直播互動，宛如入侵品牌IG一般。過去鄭浩妍也曾為CK拍攝大片，穿著知名設計師Heron Preston合作系列單品，化身「人間CK」話題十足。

▲▼鄭浩妍。（圖／翻攝自IG）

▲鄭浩妍穿著知名設計師Heron Preston合作系列單品。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

鄭浩妍, 魷魚遊戲, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, Calvin Klein

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