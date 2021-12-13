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「毛帽」搭得好關鍵在配色！同色系零失誤、鮮豔款更吸睛

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▲毛帽搭配。（圖／dappei提供）

文／Dappei

秋冬時節除了長袖、外套可以禦寒外，頭部保暖更是少不了「毛帽」單品，不僅能幫頭部抵擋寒風，也能讓整體穿搭更完整、添加造型感。而毛帽與穿搭的配色也是門小學問，若顏色搭配不合宜，就會如畫蛇添足般顯得突兀尷尬。本篇推薦搭黨們 3 種基本的毛帽色系搭配，除了常見的黑白色毛帽，也可以放心大膽地挑選亮色毛帽，點亮暗沈的秋冬穿搭！

# 同色搭配

毛帽穿搭最基本也最簡單的配色方法就是「同色搭配」，若不知道要怎麼選擇毛帽的顏色，可以依照整體穿搭去下手，像左圖根據上衣顏色挑選同色的毛帽，或是像右圖按照下身顏色去作搭配，只要毛帽顏色有和整體穿搭的色系相互對應就絕不會失誤。倘若沒有對應的顏色，不妨挑選安全的色系，像是基本款黑、白、灰三色，又或是低飽和的色系，如此搭配肯定不會出錯。

▲毛帽搭配。（圖／dappei提供）

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# 相近色搭配

再進階一點的毛帽穿搭可以選擇相近色去作搭配，雖然在視覺上不是同色系，不過只要搭配合宜也能讓穿搭看起來和諧不彆扭，還可以多了分小變化。像左圖選用灰色與杏白色搭配，同為低飽和色系的兩種顏色相互搭配不會太突兀，也會讓整身看上去溫柔自然；或是像右圖用橘色及黃色作搭配，橘與黃為相近色系，作為穿搭配色顯得俏皮減齡，毛帽搭配選用相近色也是不會失誤的穿搭選擇。

▲毛帽搭配。（圖／dappei提供）

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# 跳色搭配

想為毛帽穿搭添加新鮮感，不妨用更進階的跳色來搭配，在中性的色彩中加入鮮明、高飽和度的色系可以更讓穿搭亮點更顯眼，像左圖一襲灰色長洋裝，配上芋頭紫色的毛帽，因灰色為低飽和的顏色，能更凸顯亮眼的芋頭紫色，讓穿搭別有番風味；或是像右圖以白素 T 、牛仔褲為底，配上中性的軍綠色夾克，最後用橘色毛帽作為點綴，整身搭配的色系乾淨，加上橘色毛帽便更為整體穿搭加分許多。

▲毛帽搭配。（圖／dappei提供）

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跳色搭配其實不難，若毛帽選用較明亮的顏色，整體穿搭切記以低飽和、中性色系為主，整身的顏色搭配不宜過多，以免讓人看不到穿搭重點，反而顯得雜亂繁複。像左圖雖著用格紋襯衫，但選擇的顏色為百搭的大地色系，內搭素 T 及深色下著，配上亮眼的黃色毛帽也不會過分複雜；右圖的穿搭也是選擇灰色、咖啡色這種中性色調，以藍色毛帽點綴達到畫龍點睛的效果，讓穿搭更顯活潑有朝氣。

▲毛帽搭配。（圖／dappei提供）

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Dappei 結語：

毛帽永遠不嫌多！想讓秋冬穿搭更亮眼吸睛，那麼用毛帽來點綴絕對最適合不過，趁著秋冬時節抓緊腳步，快快入手各種色系的毛帽吧！

文字編輯：Jen

從 BLACKPINK 成員 Jennie 看「秋冬帽款」入手推薦：貝雷帽、報童帽是大勢，毛帽搭配成套運動服直接帥爆！

原來就是欠這味！「素色毛帽」簡約搭配就能提升造型感，甜美、個性風格輕鬆變換！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 毛帽, 帽子

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