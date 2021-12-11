最容易一見鍾情星座Top 3 ！　冠軍超看臉，閃電結婚沒在怕

▲最容易一見鍾情星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

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感情需要慢慢培養，不過也存在一部分人是「確認過眼神」立馬墜入愛河的，而且一旦愛上就拉也拉不出，認為第一直覺和印象就是所有，現在就揭曉以下三大星座最容易一見鍾情，和他們來電要小心了！

Top 3 雙魚座

雙魚座是相當憑感覺的星座，所以在遇到陌生人時候，更在意的是交流的感覺，只要聊得來就很有後續可能，如果第一印象不好，後來怎麼彌補都很難加分。而且雙魚經常會默默打量對方，只要他們單身一定時刻處於狩獵狀態，看似低調其實已經準備出擊，至於到底是哪個部分被吸引，雙魚也形容不出來，因為第一眼就決定了所有。

Top 2 射手座

射手座絕對是一見鍾情的星座，因為射手對周圍異性朋友完全沒感覺，真的是把朋友當成好哥們來對待，若是喜歡上一個人那麼一定是「第一眼」的事情，射手會在第一眼就決定好這個人是曖昧對象還是朋友，而且行為舉止會隨著他們的判定產生改變。如果第一眼有感覺，就會開始不同的特殊待遇，所以若是射手對待妳和其他人差不多，那麼還是放手吧，以後也不會產生什麼改變。

Top 1 牡羊座

牡羊座的感情來得快去得也快，所以經常被冠上「外貌協會」的標籤，的確牡羊的標準比起其他星座高了許多，他們更在意對方和自己的要求是否契合，莫名的就列下了很多不必要的條件，常常能看到牡羊單身很久，閃電般投入交往又無疾而終，這些問題就在於牡羊還沒有確切了解自己要的到底是什麼，輕易相信第一直覺的後果很可能出錯。