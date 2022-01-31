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倫敦姐妹花的「撞色搭配術」！用對比、印花穿出高級感

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲撞色穿搭。（圖／dappei提供）

▲來自倫敦的姐妹Olivia和Alice的撞色穿搭。（圖／翻攝自IG@olivaandalice）

文／Dappei

顏色搭配一直是許多人穿搭上的難題，而這對來自倫敦的姐妹 Olivia 和 Alice ，除了能夠將多種顏色和印花服飾搭配和諧，值得搭黨學習與參考，也可以運用他們修飾身材的技巧使身形更加高挑顯瘦，屬於肉肉身材的她們將大膽濃郁的色彩搭出新高度，接下來帶給搭黨們撞色顏色選擇，和身旁的朋友在冬日跳脫沉重色系來場繽紛的亮眼穿搭。

紅色＋紫色

兩個你濃我濃的顏色，將穿搭單品簡化用色彩帶出層次，這裡有兩個穿搭小技巧，當身旁的朋友穿著相同顏色的上下身，可以多加件外套改變視覺顏色比例，也讓顏色就有了交錯；第二個技巧是紮上衣及褲管，兩個人分別使用這些小巧思提高穿搭細膩度。

▲撞色穿搭。（圖／dappei提供）

藍綠色＋橘色

飽和度低的撞色高級輕盈又獨特，短版上衣拉長身材比例，可以與朋友各選一個主色做印花與顏色的碰撞搭配，細節是以相同單品但不同廓形與剪裁的單品堆疊層次，在異中求同而同中存異。

▲撞色穿搭。（圖／dappei提供）

咖色＋玫紅色

兩者相配是非常大膽地選擇，近年玫紅色的崛起，相信許多搭黨們也想嘗試看看，但礙於濃郁顏色的不實搭或是不知道怎麼搭配而打退堂鼓，但看到這個搭配有了不一樣的認識，用沈穩的咖啡色或是深色系與玫紅色穿搭比例各佔一半，有了和諧感的同時，也運用皮革面料讓整體的質感更提升。

▲撞色穿搭。（圖／dappei提供）

印花

運用同色系不同印花的碰撞創造視覺豐富度，以及與朋友在上下著單品的選擇顏色相互呼應和用不同元素配件製造不同風格的呈現，即使穿著相同的鞋子，展現了相異風貌後而有別於複製人朋友穿搭產生更高層次的效果。

▲撞色穿搭。（圖／dappei提供）

▲撞色穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

穿搭穿的有層次不只能用服飾的疊加來達到，也能運用多種顏色的搭配達到多層次的效果，關注 Olivia 和 Alice 的社群媒體能看到她們用大膽的顏色搭配出屬於自己的高級時髦感，也希望搭黨們都能找到適合自己、挑戰自己的色彩穿搭靈感。

文字編輯：ALison Y.Lin / 圖源 @olivaandalice

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 撞色, 印花

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