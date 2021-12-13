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曾莞婷超正校服照讓人戀愛！逆齡4撇步大公開　網：絕對是校花

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編輯／Beverly　圖／翻攝自曾莞婷臉書

全新八點檔《機智校園生活》將於12月中旬開播，由宥勝、周曉涵、紀言愷、曾莞婷、楊晴領銜主演的青春愛情喜劇，讓許多粉絲敲碗期待，飾演訓導主任的曾莞婷於臉書發佈身穿高中制服的青春美照，現年39歲的她，完全看不出歲月留下的痕跡，以下公開曾莞婷逆齡養成4撇步，打造同款魔鬼身材、水煮蛋肌。

▲曾莞婷。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

曾莞婷以168公分的高挑身材、纖細長腿、不老美顏及過人演技，成為大家公認的本土劇女神，日前曾莞婷發佈身穿《機智校園生活》中的制服美照，白底藍色滾邊的襯衫搭配同色領巾，下身穿著格紋打摺短裙，配上筆直美腿，並寫下「讓我們一起年輕一下吧」，逆齡美照讓網友大呼「菀婷肯定是校花女神，突然想讀書了」、「好像回到18歲，真的是毫無違和感」、「是要去拍那些年嗎」；好友納豆表示，菀婷是校花，自己則長得像「工友」。

▲曾莞婷。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

▲曾莞婷霸氣回應納豆「你是我心中的最佳男主角」。

曾莞婷除了天生好底子之外，日常保養及飲食控管也下了不少工夫，想要學習「本土劇女神」的逆齡生長術，以下4撇步快筆記起來。

防曬保護皮膚

曾莞婷表示為了維持Q彈滑嫩的水煮蛋肌，沒有工作的時候，就不會化妝，但只要出門，一定會擦防曬產品及隔離霜，使皮膚不會受到紫外線過多的傷害，除此之外不會再上多餘的妝容。

▲曾莞婷。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

▲除了擦防曬外，帽子、太陽眼鏡、陽傘也是防曬好物。

清潔保養要做好

不論多累都一定要把妝卸乾淨並做好清潔，不然皮膚有可能會長痘痘；每天一定會保養皮膚，且不會使用過於繁複的保養品，只選用「化妝水、精華液、乳霜」三道工序，最多就是用眼霜加強眼周保濕，避免增加肌膚負擔。

▲曾莞婷。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

注意飲食

使皮膚保持Q彈水嫩的秘訣，就是補充含有豐富膠原蛋白的食物；且為了控制體重，早餐會飲用一杯無糖溫豆漿，並搭配水煮蛋補充蛋白質；此外，少量多餐及避免精緻澱粉、炸物，更是曾莞婷保持皮膚狀況及體重的小撇步。

▲曾莞婷。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

▲健康飲食很重要，但偶爾放縱一下也是可以的。

抬腿舒壓

大家一定都有注意到制服美照中的筆直長腿，為了讓腿部線條更好看，曾莞婷固定每天泡腳5分鐘，緩解疲勞並消除水腫，並且使用乳液按摩腿部，以及靠牆抬腳30分鐘。

▲曾莞婷。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

▲想要練出莞婷的逆天美腿，一定要記得按摩抬腿。

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關鍵字：

曾莞婷, 機智校園生活, 學生妹, 逆齡, 保養

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