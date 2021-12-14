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「華夫格」簡單又有高質感！大勢元素讓Uniqlo、GU都搶著出

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▲華夫格穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

今年的冬天來的又快又急，在這種天氣恨不得多塞幾件衣服在身上。不過在挑選內搭時，大家是否偶爾會看到「華夫格」這個名詞呢？像是 Uniqlo、GU 這些常見的日系快時尚品牌，都會不定時推出華夫格單品，由於穿著舒適搭配造型也很萬用，因此讓它深受許多人喜愛！

▲華夫格穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

華夫格，又稱華夫圖案（ Waffle pattern ），最初的起源是來自於比利時一種名叫華夫餅的點心，製作過程中使用特殊烤盤，使得烤出來的餅乾呈凹凸的格子狀，所以就把上面的格紋稱為華夫格，也才有了現在的華夫格布料。

▲華夫格穿搭。（圖／dappei提供）

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市面上的華夫格面料大多由純棉製成，透過特別的織法讓它呈現更立體有型的質感，卻仍能保有棉質所帶來的親膚舒適，也因此許多品牌推出華夫格單品時，都會主打其柔軟舒適、輕盈自然等特點。除了穿著上的優勢，從外觀來看寬鬆簡約的造型顯得相當休閒，相比棉質看起來更有份量感！

▲華夫格穿搭。（圖／dappei提供）

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# 單穿顯質感

華夫格最常被應用就是作為外衣穿搭，不論是大學 T、帽 T、高領上衣都能使用，且通常不需要多餘的搭配就能很好看，像是使用華夫格帽 T 搭配黑色長裙，純棉上衣的垂墜感和長裙的飄逸擺動，在行走間構出時尚優雅的畫面。或是一件 oversize 的高領上衣配上緊身牛仔褲，上寬下合的比例讓身體曲線顯得完美，整體造型俐落不拖泥帶水，喜愛歐美風格的你不容錯過！

▲華夫格穿搭。（圖／dappei提供）

（ 圖片來源：1

# 套裝展休閒

說到套裝想到的可能是正式俐落的西裝套組，也可能是類似運動服的組合，在風格上的駕馭可能都不是那麼容易。而華夫格就是一個很好的解答，擁有棉質的舒適休閒卻又不會過度慵懶，沉穩的咖色套裝給人沈穩平和的感覺，配上漁夫帽及球鞋的點綴，讓風格偏向街頭而不顯的呆板單一。

▲華夫格穿搭。（圖／dappei提供）

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# 內搭更時尚

華夫格除了是一個出色的主角，同時它也可以是一名優秀的配角！飛行外套粗曠搶眼的外觀，配上米色的華夫格高領內搭，讓彼此能夠處得和諧，配上造型感強烈的裙子及皮鞋一點也不突兀。看似軍裝感強烈的造型因為多了內搭的調節，變得不那麼強硬而帶有一絲柔和。

▲華夫格穿搭。（圖／dappei提供）

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Dappei 結語

近年華夫格的設計越來越普遍，對於搭配還沒有想法的朋友可以先從內搭入手，感受親膚舒適的魅力，華夫格在未來絕對是很有潛力的商品！

文字編輯：Iven

歐美型人都入手的秋冬大勢單品，復古「半開襟毛衣」俐落率性，搭配出 70s 復古文藝氣息

超有氣質的「高領毛衣」原來這麼百搭，用 5 單品混搭出精緻感，2020 秋冬一起 Chic！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 華夫格

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