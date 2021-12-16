小熊維尼新衣服撞衫好友跳跳虎　迪士尼「虎年系列」想全員帶回家

編輯／Emily 圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp、fo-online.jp

為了迎接2022虎年，日本迪士尼商店近期應景的推出了「小熊維尼虎年系列」，看維尼穿上老虎裝，差點把他認成好朋友跳跳虎，做成大玩偶萌度破表，讓人只想抱緊處理，還有面紙套、吊飾等各種小物，其他角色小豬、屹耳也一起加入扮老虎的行列，讓人想把全員帶回家。

日本迪士尼的「小熊維尼虎年系列」商品以玩偶為主，其中「老虎裝維尼娃娃」脫掉招牌紅T，改穿成套的亮黃老虎裝，身上多了老虎耳朵、五官、花紋…，都讓人忘記他是一隻熊，但把帽子掀開又變回維尼本尊，手中還抱著一顆圓圓的跳跳虎抱枕，33.5公分的大尺寸讓人想抱著一起入睡。另一款趴睡姿勢的「老虎裝維尼面紙套」也可愛到不行。

不想要那麼大隻，「老虎裝維尼娃娃」還有15公分的款式，迷你尺寸擺在桌上看了特別療癒，小玩偶不只維尼，還有小豬、屹耳、小荳，甚至連跳跳虎都有，由於他已經是老虎了，所以就改穿白虎裝扮。

想讓維尼與好朋友們陪你出門，可以看看「玩偶吊飾」系列，不同於亮黃老虎裝扮相，這一組的維尼、小豬、屹耳、小荳直接改穿橘色跳跳虎裝，不把面罩拆開都分不清底下是誰了。

想要玩偶以外的小物，還有造型擺飾、多功能手機保護套、杯子等多種品項可以選擇。

另外，日本《PEANUTS》漫畫則是與服裝品牌apres les cours合作，推出童裝系列和多款冬季雜貨，讓大人也想搶來用。服裝以奶茶、棕色調為主，配上毛毛元素非常保暖。雜貨部分則有毛毯、地墊、包包等等，其中最新引人的就是「史努比大頭毛毛包」，整個袋子就是史努比的臉，淺棕配米色讓他變得更萌，毛絨絨材質超好摸，還做出立體耳朵，另一款則是他的兄弟奧拉夫。

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