潛水錶不只水鬼！盤點5大牌機械錶　Seiko經典海龜殼、MIDO浪花好細膩

▲MIDO綠色面盤的Ocean Star 200C海洋之星200米陶瓷圈腕錶，33,400元。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

目標鎖定在5萬元內，選購一只帥氣又好搭的機械錶非難事，近來運動風潮正熱，五大品牌熱賣的明星錶款依然是潛水錶，同屬Swatch集團的MIDO（美度）與天梭表（TISSOT）都在外型下功夫，面盤均飾以波浪紋，並裝載動力儲存長達80小時的機芯；Seiko潛水錶則翻新經典之作，特別的海龜錶殼讓人一眼就認出。

▲MIDO藍色面盤的Ocean Star 200C海洋之星200米陶瓷圈腕錶，33,400元。

MIDO浪花波紋精緻

市面上潛水錶樣式豐富，MIDO靠細緻做工吸引目光，旗下Ocean Star海洋之星200米陶瓷圈腕錶，不僅配有陶瓷錶圈、搭載動力儲存80小時的Caliber 80自動機械機芯、防水200米等功能性特色，外型也下足功夫，霧面質感的面盤裝飾波浪花紋，共有流行綠色、藍色與灰色3款，錶背則飾有霧面浮雕海星浮雕圖案。

▲Seiko 1970現代復刻版SPB288J1腕錶，41,000元。（圖／Seiko提供）

Seiko海龜錶殼超經典

1970年發售的Seiko潛水錶，以獨特的流線造型錶殼著稱，因日本冒險家植村直己佩戴完成了格陵蘭到阿拉斯加的冒險而聲名大噪。最新款SPB288J1腕錶取名為1970年現代版，忠於原創的海龜錶殼，但面盤以自然風景潟湖為主題，灰藍色面盤帶有細緻紋路，內載具70小時動力儲存的6R35機械機芯，防水200米。

▲CITIZEN全面盤夜光塗層的鋼鐵河豚EX plus限量款NY0138-14X，18,800元。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN鋼鐵河豚威風

在海中優游的河豚竟成為CITIZEN主角，發表防水200米的Promaster鋼鐵河豚機械錶，以寬大的時標與指針、底蓋的雷雕河豚標誌等特色凸顯強悍風格，而新一代內在升級，裝載全新自製8204機械機芯，動力儲存40小時，且具停秒功能更便於調校，共有黑色電鍍不鏽鋼錶殼與錶帶的NY0135-80E、海藻綠色面盤的NY0131-81X不鏽鋼錶，以及呼應Promaster誕生年分限量1989只的NY0138-14X限量錶。

▲天梭表大使坤達配戴TISSOT SEASTAR 2000漸層綠色面盤陶瓷錶圈腕錶，33,800元。（圖／天梭表提供）



TISSOT潛水錶霸氣

天梭表旗下SEASTAR 2000潛水錶以霸氣設計取勝，具46mm的大錶徑，裝載80小時動力儲存的Powermatic 80自動機芯，最特別的是潛水錶中罕見採透明底蓋設計顯露機芯，防水達600米；以波浪紋裝飾的面盤共有漸層黑、藍或綠色可供選擇。

▲Hamilton卡其航空系列飛行員Pioneer小秒顯示腕錶精鋼款，39,000元。（圖／Hamilton提供）

Hamilton復古飛行錶耍帥

除了熱門的潛水錶，想換換口味可從飛行錶入手，Hamilton（漢米爾頓）以二戰時期為美軍供應的27,000多枚Model 23懷錶為靈感，推出復古風格的卡其航空系列飛行員Pioneer腕錶，重現當年的洋蔥式大錶冠、教堂式指針和火車軌外圈刻度等特色，共有錶徑43毫米的小秒顯示手動上鍊腕錶、38毫米自動錶兩種款式。