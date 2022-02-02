方形錶戴出優雅品味　浪琴表點點星光放閃太美

▲浪琴表DolceVita多情系列星空藍女士腕錶，41,500元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

雖然圓形錶是台灣市場主流，但小巧秀氣的方形錶仍有一群追求設計感的擁護者，因此浪琴表（Longines）1997年問世的DolceVita多情系列才能屹立不搖、風靡全球。特別是新一代具快拆錶帶設計，讓熱愛變化穿搭風格的女性能輕鬆轉換，除了熱賣多年的珍珠母貝面盤款式，近期再推星空藍面盤腕錶吸引目光。

▲浪琴表DolceVita多情系列18K玫瑰金搭不鏽鋼錶，69,200元。

浪琴表DolceVita多情系列是向義大利甜美生活致敬之作，招牌的長方形錶殼靈感發想自1920年代腕錶，因此帶有當時的Art Deco裝飾藝術風格，經過不斷推陳出新，最新版本為面盤如同星光閃耀的深藍夜空，6時位置則是小秒針顯示，搭配深藍色的皮錶帶流露優雅風格；同系列另有豐富的選擇，包括俐落的鍊帶款。

▲Oris Rectangular方形腕錶共有4色可選擇，55,000元。（圖／ORIS提供，以下同）

機械錶著稱的ORIS也獻上驚喜，推出搭配黃、藍、炭灰或波爾多紅色快拆皮革錶帶的Oris Rectangular方形錶，同樣帶有裝飾藝術風格，面盤內外緣有軌道式紋路裝飾，6時位置顯示日期，裝載自動上鍊機芯，是男、女都好上手的設計。