賈靜雯《瀑布》奪影后美出新高度！47歲逆齡狀態全靠5招養生保養

文／美人圈 圖／翻攝自IG@alyssachia

賈靜雯憑著精湛的演技，今年首次以《瀑布》入圍最佳女主角就拿下影后！肌膚及體態保養得宜的賈靜雯，完全看不出來今年已經47歲，甚至還是三個孩子的母親，究竟影后是靠什麼方法維持逆齡美肌及好身材呢？就讓我們一同來看看賈靜雯的「5招養生保養」哲學吧！

賈靜雯養生保養祕訣1︰早上起床喝一杯溫水

每天早上喝一杯溫水是賈靜雯十幾年來的習慣！不僅有助消化將毒素排出體，還可以促進代謝、不易囤積脂肪，也比較不易飢餓，進而達到瘦身效果。除此之外，喝溫水還可以減緩老化並維持肌膚彈性，難怪已經47歲的她，皮膚依然水嫩又有光澤～

賈靜雯養生保養祕訣2︰維持一周四次運動

身為女明星還是三個孩子的媽，賈靜雯維持一周四次的運動真的不簡單！從增加身體協調性的瑜珈、跳舞，到雕塑身形的重訓、皮拉提斯，結合多元運動的訓練，可以全方位鍛鍊身體，維持緊緻好身材。大家可以先從短時間的運動開始，即使只是短暫的30分鐘，身體也能有所改變～

賈靜雯養生保養祕訣3︰眼球保養

明亮的大眼睛可以說是賈靜雯的標誌，除了勤勞的保養眼周以外，眼球保養也是水汪汪眼神的關鍵！賈靜雯會特別使用食鹽水、眼藥水呵護被操勞過度的眼球，減緩眼睛疲勞，打造明亮雙眸。

賈靜雯養生保養祕訣4︰不吃冰冷食物

賈靜雯除了平時只喝溫熱水以外，也幾乎不碰生冷的食物！像是生菜沙拉，雖然是蔬菜，但寒涼的食物容易造成新陳代謝速率下降，造成肥胖、氣色不佳等問題。想要打造紅潤好氣色，也可以學賈靜雯將不健康的珍奶，替換成暖宮養顏的紅棗枸杞水，不僅可以起到美容養顏的作用，枸杞也可以讓眼睛變得更明亮、有神！

賈靜雯養生保養祕訣5︰均衡飲食

很多女孩會為了減肥而只吃大量蔬菜，雖然可以促進腸胃蠕動，但長期下來會引起內分泌失調、經期不順等問題！賈靜雯表示自己很注重吃，三餐都要均衡飲食，並且重視進食的順序，吃完飽足感的蛋白質後，再吃飯，攝取的澱粉量就會大量降低，自然就不易發胖～

【延伸閱讀】



關於《瀑布》賈靜雯的12件事！曾經兩年軋16部戲，劉德華的超級粉絲，還是個大音癡



孟耿如懷孕依然像少女！保養7秘訣公開，面膜+洗臉機養出水潤肌，這樣吃體重不破4字頭



林依晨「產後保養秘訣」公開！靠這招成功鏟肉10kg，就連用香也走天蠍座理智派



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。