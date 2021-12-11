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伊能靜分享「撒嬌溝通法」5秘訣，放慢語氣很重要！　網狂讚：快出書

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▲▼伊能靜分享「撒嬌溝通法」5秘訣 。（圖／翻攝伊能靜微博）

▲伊能靜不僅保養得宜，對許多事情的見解也被網友大讚高情商。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝伊能靜微博

女星伊能靜不僅保養得宜擁有凍齡好狀態，她也常在網上發表自己對生活、親子和感情方面的看法，溫柔有條理的觀點獲得不少網友認同分享。繼先前曾分享與另一半「正向溝通」的秘訣後，近日她又分享了眾多網友敲碗的「如何撒嬌」，列出運用撒嬌有效溝通的5大關鍵，讓近萬名網友大讚、直呼「說得真好」、「要來練習了」、「快出書」、「最後一句超對！」

1.放慢語氣

同樣一句話，用很急促的方式說和很溫柔的方式說，是完全不同的兩種感覺，比如「我累得要死，你就不能幫忙嗎？！」和「我累的要命，你就幫幫忙嘛～」一種是抱怨，一種是需求的求救感，男人天生是有保護欲的，放慢說話會讓他更重視你的情緒。

▲▼伊能靜分享「撒嬌溝通法」5秘訣 。（圖／翻攝伊能靜微博）

2.找到共情的語言

當你希望他聽得進去，就要用他了解的語言方式，否則你也是在強迫他接受你的溝通模式。就像你跟法國人溝通，你知道他不會中文，但卻強迫他一定要聽得懂，這就叫做無效溝通。

▲▼伊能靜分享「撒嬌溝通法」5秘訣 。（圖／翻攝伊能靜微博）

3.明確且正向的表達需求

「我很傷心」、「你不愛我」、「你都聽不懂」這些話沒有實質的幫助，就像與其你抱怨說：「這個家又是我一個人的！」不如改說：「這個家我們可以一起經營，我們肯定會過得越來越好！」

4.結束了就是結束了

當你們討論完一個觀點，即使沒辦法馬上達到共識，也絕對不要翻來覆去，就像媽媽撈叨你，你也會不喜歡。有時候你情緒上不甘心、不想放過，但一定要克制，他消化也需要時間。

▲▼伊能靜分享「撒嬌溝通法」5秘訣 。（圖／翻攝伊能靜微博）

5.達成共識後找回愛的感覺

談完了，要盡快消化自己的情緒，可以問問對方「餓不餓啊～」緩和一下，如果對方是你想共度一輩子的人，誰找台階下其實是一種默契。

最後她也提到，「常看到有人說『憑什麼這樣對男人，他們不值得』，但這裡討論的，只討論值得。不值得的男人，請你一秒鐘都不要想到他！畢竟人生所習得的智慧都應該給值得的。」

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關鍵字：

伊能靜, 女星, 愛情, 兩性, 婚姻, 情侶, 溝通, 撒嬌, 秘訣, 方法

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