孟耿如懷孕依然像少女！「保養6秘訣」學起來體重不破4字頭

文／美人圈

孟耿如近日傳出懷孕喜訊！已懷有3個月身孕的她除了身材依舊纖細，就連皮膚也依然無瑕又水潤，完全看不出已經是個準媽媽！今天就為大家帶來孟耿如保養７秘訣，從水嫩肌膚保養、飲食習慣及運動訓練通通幫大家整理好了，一起來看看吧！

孟耿如保養祕訣1：運動前喝咖啡有效燃脂

身為女明星的孟耿如，都是抽空運動，為了能幫助短時間達到更好的燃脂效果，她會運動前一小時喝一杯黑咖啡，不僅可以增加脂肪燃燒時間，也可以促進腎上腺素，增加爆發力、衝刺力，有助於提升運動時的表現！喝咖啡會促進利尿，大家要記得多補充水分，以防脫水喔！

孟耿如保養祕訣2：卸妝、清潔是養成好皮膚的首要關鍵

孟耿如也曾在個人IG上分享自己的保養步驟，強調清潔、卸妝比保養來得更重要！且不管有無化妝，回家以後一定會卸妝，以防空氣中的髒污卡在毛孔、造成痘痘粉刺的生成！平時她也會搭配敏感肌專用的洗臉機，將毛孔清潔乾淨了，才有利於讓保養品吸收，否則都只是做白工。

孟耿如保養祕訣3：敷面膜搭配洗臉機按摩

孟耿如還分享自己使用完洗臉機以後，一定會搭配不含酒精成分的面膜保養，並且使用洗臉機將面膜中的精華，震動按摩至皮膚底層，幫助消水腫的同時，讓保養更能吃進肌膚，打造水潤光澤肌！

很多人都會忽視後頸的防曬、保養，導致黑色素沉澱，看起來髒髒的很不美觀！孟耿如跟大家分享，在敷面膜時，可以將面膜紙敷在後頸，可以有效預防曬後暗沈的問題。另外，敷完臉的面膜其實還殘留許多精華液，這時可以敷在膝蓋上，讓平時疏於呵護的膝蓋，也可以擁有奢華的保養～

孟耿如保養祕訣4：芭蕾舞蹈練出緊緻好身材

舞蹈班出身的孟耿如，從小就苦練芭蕾，去年起又開始重回練舞的懷抱！通過芭蕾舞蹈，不僅可以矯正儀態、訓練核心，還可以讓舉手頭足之間都變得更加優雅。孟耿平時還會搭配伸展、按摩幫助放鬆小腿肌肉外，身形線條也會更好看！

孟耿如保養祕訣5：每週一次健身房報到

即使在忙碌，孟耿如也會每週抽出一天時間，到健身房報到！除了有氧以外，還會搭配重訓及核心訓練，練出緊緻好身材！難怪至今為止都看不到孕肚，就是因為平時有好好鍛鍊，身材才沒有明顯的變化～

孟耿如保養祕訣6：進食順序養成少女身材

從小被媽媽培養少油、少鹽、少糖的健康飲食，因此平時吃得相當清淡又營養，除了平時避開容易上火食物以外，其實進食順序也是關鍵！平時孟耿如攝取的澱粉量很少，她吃飯時會先吃蔬菜，再吃蛋白質最後才是澱粉，這樣不僅容易產生飽足感，還不易發胖！這個小秘訣讓身高164公分的她，一直保持在50公斤以下的少女身材～

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