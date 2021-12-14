年末跑趴就用6款「開架眼影」！innisfree節日限定、Za隨身攜帶超方便

文／美人圈

2021秋冬開架彩妝持續推出，想在年末畫個美美妝容，卻不想因此讓荷包大失血？今天編帶來2021秋冬開架眼影新品，從韓系彩妝ETUDE、 innisfree，到霧面眼影控必收的Milani 眼影盤通通都有！疫情時刻，在年末派對上還是要乖乖戴著口罩，不妨畫個魅惑眼妝，成為全場焦點～

2021秋冬開架眼影推薦1：Visée晶緞璃花眼影盒

Visée晶緞璃花眼影盒，一直以來在日本就廣受好評，這次還找來JYP旗下的日本女子團體「NIZIU」全新代言，柔潤的霜狀質地輕鬆貼合肌膚，搭配調配好的漸層眼彩，打造出日系優雅妝效！這次還推出兩款限定新色，「RD-9燕脂楓葉紅」及「PK-10桑染赤菊紅」，在這個秋冬展現出大人感的成熟魅力！

▲Visée晶緞璃花眼影盒。（圖／Visée）

2021秋冬開架眼影推薦2：ETUDE格紋派對經典格紋迷你眼影盤

ETUDE將今年超流行的格紋元素作為發想融入彩妝中！眼影盤延續ETUDE一直以來的細緻粉質，並集結霧面、珠光、絲絨亮粉及透感亮片質地，其中亮片融合蜜桃裸、薄荷綠等五種顏色，打造出清透水靈靈的朦朧裸妝，可以說是學生族今年秋冬必收的眼影盤之一！

▲ETUDE格紋派對經典格紋迷你眼影盤。（圖／ETUDE）

2021秋冬開架眼影推薦3：heme特調眼彩盤

heme眼彩系列又再添一成員！主打「知性層次」感眼彩，推出不會讓眼睛像過敏的「杏紅Apricot Red」及知性的中性色調「金棕Golden Brown」兩大調色，每盤同時擁有三種不同眼影質地，從打底、暈染至提亮皆能輕鬆解決，下方淺色格還可作為腮紅使用，輕鬆就能營造秋冬氛圍感妝容！採用簡約質感黑藍包裝，以及女孩們最需要的大面積方型鏡，讓你隨身攜帶補妝超方便～

▲heme特調眼彩盤。（圖／heme）

2021秋冬開架眼影推薦4：Za潮色特調眼影

Za首次推出眼影竟一口氣出了十二個色號及五種質地，看這氣勢的出場，就知道來頭不小～採用冰塊般的透明小方盒設計，小小一顆方便攜帶，一眼望去就可以看到細緻雕刻及色號，搭配細緻綿密粉質，不管是珠光還是霧面質地，上眼後都可輕鬆暈染，非常適合新手們使用～

▲Za潮色特調眼影。（圖／Za）

2021秋冬開架眼影推薦5：innisfree 2021綠色聖誕 怦然空氣感眼彩盤

每到聖誕節，innisfree就會推出一系列超有過節氣氛的限定彩妝！今年再度與美國洛杉磯藝術家Steven Harrington攜手打造2021綠色聖誕限定系列。而這次的眼影盤共有兩個色號，星光棕及星光粉，分別以霧面/珠光/鑽石光3種質地搭配，不管是日常使用或是聖誕節慶等特殊日子都適合，打造令人怦然心動的閃亮雙眸～

▲innisfree 2021綠色聖誕 怦然空氣感眼彩盤 。（圖／innisfree）

2021秋冬開架眼影推薦6：Milani 絕愛霧面眼影盤

台灣很少可以接觸到超高顯色、飽和的眼影盤，這次Milani 全新「絕愛霧面眼影盤」一定可以滿足眼影控對於霧面眼影執著的心！全霧面高顯色眼影，從打底奶油色調、暈染眼睛輪廓的乾燥玫瑰、以及描繪眼線的可可色，能依照不同風格任意疊擦暈染，且粉質細緻、不易結塊，輕鬆打造霧面眼影的精緻妝效！

▲Milani 絕愛霧面眼影盤 。（圖／Milani）

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