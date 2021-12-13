Jennie、IU「韓星同款球鞋」特搜！女鞋頭Dara這雙NIKE聯名太厲害

文／美人圈

不知不覺2021已經快過完了！想趁著年末好好將鞋櫃裡的舊鞋淘汰，購入幾雙新款球鞋嗎？不妨看看以下2021「韓星同款球鞋」推薦，跟著喜歡的偶像們一起購入同款吧～

2021韓星同款球鞋推薦1：FILA RULZ 厚底帆布鞋

除了經典的老爹鞋以外，FILA的帆布鞋也是許多韓妞們的必備鞋款！尤其是金裕貞著用的RULZ厚底鞋，採用超百搭的深藍丹寧布，搭配白色縫線設計，以及白色厚底及焦糖飾邊，不僅復古時髦，還符合女孩們對於修飾腿型的要求！另外，採用防潑水的丹寧布製作，遇到突如其來的降雨也不用擔心會淋濕～

▲FILA RULZ 厚底帆布鞋。（圖／FILA）

2021韓星同款球鞋推薦2：New Balance 57/40 M5740CD1

繼574、725等熱賣鞋款後，New Balance形象大使IU又再度帶來超火新款啦！57/40運動鞋取材於搶眼的80/90年代風格，使用麂皮混尼龍鞋面，以灰米色系為整體主色，抹茶綠色作點綴，整體雖簡約低調卻超級吸睛！這雙可不僅只有好看而已，搭配柔軟緩震及耐磨外底，更能提高鞋款耐穿及耐走度，非常適合喜愛爬山、健行的朋友們～

▲New Balance 57/40 M5740CD1。（圖／New Balance）

2021韓星同款球鞋推薦3：adidas Originals FORUM LOW W

堪稱是韓國時尚潮流指標的Black Pink，這次為Adidas Originals全新演繹經典FORUM系列鞋款！而編自己最愛的是Jennie腳上穿的 FORUM LOW W，沿用原版設計的奢華皮革材質，並使用了今年大勢色牛油果綠，大大提升質感外，銀色扣帶還會呈現夢幻的虹光色調，不會過於高調的小細節，穿在腳上根本超級加分。

▲adidas Originals FORUM LOW W。（圖／adidas Originals）

2021韓星同款球鞋推薦4：Reebok CL LEGACY AZ 經典鞋

本身就有一張高級臉的solo女王請夏，今年成為Reebok品牌代言人！以往都是以火辣形象示人的她，這次換上奶茶色CL LEGACY AZ，展現出有別於以往的運動風格。「尼龍纖維鞋面+毛絨面革飾面」超適合秋冬穿搭，夢幻百搭的奶茶色，搭配厚底增高鞋底一秒無痛拉長比例，完美修飾腿部線條，完全是女孩們必備的冬日鞋款～

▲Reebok CL LEGACY AZ 經典鞋 。（圖／Reebok）

2021韓星同款球鞋推薦5：Sacai x CLOT x Nike LDWaffle Cool Grey

身為韓國女星「鞋頭」代表的Dara，擁有超過1000雙的球鞋，腳上的鞋款當然是走在最前面！Nike 與 sacai 和 CLOT 三方聯手，推出聯名第二彈，維持著象徵性的結構拼接鞋面，並將Nike與Air Max聯名鞋款「Kiss of Death」配色重新演繹，創造全新的視覺饗宴！整雙以灰色系的復古外型為主體，其中以膠膜與透視感的鞋面，搭配上亮綠色作點綴，為整體注了現代氛圍感。

▲Sacai x CLOT x Nike LDWaffle Cool Grey。（圖／IG@daraxxi、nike）

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