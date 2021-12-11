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這樣吃不發胖！營養師曝「宵夜熱量排行榜」

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▲▼營養師曝「宵夜熱量排行榜」。（圖／Unsplash）

▲吃炸物之前記得要吸油，也是減重撇步之一。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

週末就是要放縱吃宵夜，但是擔心吃了宵夜又怕胖，營養師高敏敏分享，想不發胖得看你怎麼吃，以下列出各大宵夜熱量表，要吃之前先想一下，才不怕吃了讓體重超標。

▲▼營養師曝「宵夜熱量排行榜」。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

營養師高敏敏指出，想要不發胖，除了看熱量之外，鈉含量也很重要，衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超過6g的鹽，但是看似一碗清爽的涼麵，熱量居然要653大卡，鈉含量更是驚人。

生煎包雖然一顆只要108大卡，但是如果兩個星期吃下來，也會胖個一公斤，想要不發胖除了挑選對的食物，吃的方法也很重要。

▲▼營養師曝「宵夜熱量排行榜」。（圖／Unsplash）

高敏敏舉例，如果想吃鹹酥雞，建議可以換成炸魷魚中份，吃之前可先把多餘的油吸掉，美味不變；章魚燒不建議加美乃滋，享用原味或是直接刷清醬油提味；紅燒牛肉麵可換成清燉口味，不只熱量降低，也能減少鈉的攝取。

▲▼營養師曝「宵夜熱量排行榜」。（圖／Unsplash）

除了這些小撇步 也可以注意基礎代謝率，如果真的餓了，就吃熱量小於基礎代謝率10%的健康食物（最好<100大卡），舉例來說以28歲的165公分、50公斤為例計算，宵夜最好控制在100-130大卡，因此宵夜建議可吃一把堅果、一杯低脂鮮奶、一杯無糖優格、一杯無糖豆漿、兩口黑巧克力都是好選擇。

►天冷瘦不下來？營養師教「低GI飲食法」，減重事半功倍

關鍵字：

宵夜, 熱量排行榜, 減肥

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