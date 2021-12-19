10款「冬日香水」是換季熱門！沈穩木質調、暖陽味道讓你更迷人

文／美人圈

時序入冬，不只衣櫃要換季，身上的香味也得跟著換季。沈穩木質調、海浪的氣息，抑或是暖暖的陽光、白色香氛，都是最適合冬日的暖調香。以下10款適合冬天的香水選手都幫你挑選好了！配合自己的穿搭習慣，搭上個人氣質，趕快挑出自己看上眼的，準備香香過冬！

2021冬季香水推薦1：BYREDO 北國之春 100ml

北國之春味如其名，彷彿身處北方寒冷地區，周遭被樹林圍繞，太陽分別灑落在葉子交錯之處，可以聞到太陽與植物的味道。BYREDO「北國之春」是一款木質調為主，陪襯玫瑰花香的香水。不同於一般花果味香水，前調有輕輕的玫瑰花香，但是與身體接觸後卻帶點甜而溫和的雪松味，彷彿身處林中，且持香度十足，不用擔心出門一下下香味就沒了，冬天有了這瓶質感香水絕對能讓質感大加分！

▲BYREDO 北國之春 100ml。（圖／BYREDO）

前調：玫瑰

中調：維吉尼雅雪松

基調：麝香、海地香根草

2021冬季香水推薦2：Aesop 熾香水

來自澳洲的香氛品牌Aesop，所推出的香水可以說每款都是經典，雖然熾香水已推出許久，不過它的香味還是讓不少人著迷。剛噴下去會有較濃的酒精味以及燃燒木頭的味道，不過只要克服前面的煙燻味，隨後跟上是扁柏溫暖的味道與木質土壤的沈穩氣息，最後沐浴在淡淡乳香以及雪松的香氣，若是味道有顏色那這款肯定是深綠色調！是非常適合冬天擁有的味道，這款持香度約3-4小時，也可以分裝小瓶出門補充。

▲Aesop 熾香水 50ml。（圖／Aesop）

前調：百里香、欖香脂、粉紅胡椒

中調：柏樹、麂皮、天竺葵

後調：岩蘭草、乳香、雪松

2021冬季香水推薦3：Le Labo 29黑茶

是不是常常聽到別人說什麼31、29、13號？這其實是來自紐約小眾香氛品牌LE LABO所推出的香水編號。這支黑茶可以說是入坑的好選擇，主要是以木質調為基底，煙燻菸草味配上檸檬清香，其中帶有淡淡的紅茶味。而這款噴在身上越久他的味道也會越明顯，尾韻還帶有乾草和麝香味，持香度也是滿分！特別的是聞起來會有「肉桂蜂蜜酒」的感覺，是一款特別適合冷冽冬天的香氣！

▲Le Labo 29黑茶 100ml。（圖／Le Labo）

前調：香檸檬、無花果、月桂葉

中調：雪松、香根草、麝香

基調：乾草、菸草

2021冬季香水推薦4：Diptyque 維堤里歐

開場有著柑橘、葡萄柚、檸檬和佛手柑的果香調，而葡萄柚的味道很快地就被玫瑰花香取代，再來留下木質花香，雪松及麝香的的味道，宛如一年四季都裝進這瓶香水中。不用擔心花香太濃、果香太重，後面帶出的木質味中和前面兩種味道，得出的是一種沈穩內斂的香氣，冬天噴上這種中性香水再適合不過了！

▲Diptyque 維堤里歐 100ml。（圖／Diptyque）

前調：佛手柑、葡萄柚、檸檬、柑橘

中調：天竺葵、依蘭、玫瑰、胡蘿蔔籽、肉荳蔻、丁香

後調：香根草、麝香、雪松

2021冬季香水推薦5：Dior 喀什米爾

清幽的白茶配上茶樹以及檸檬的香氣，原本清爽的味道會慢慢沈澱下來，變成帶有玫瑰以及煙燻白花的氣息，尾韻又帶點白麝香的木質味道，有如置身在雲霧繚繞的茶園中。整體聞起來溫暖帶有羊毛味，又有著白茶的清新感，整個冬天好像都被療癒到了。

▲Dior 喀什米爾 125ml。（圖／Dior）

前調：煙燻白茶

中調：玫瑰、瑪黛茶

後調：白花、白麝香

2021冬季香水推薦6：Jo Malone 藍風鈴 100ml

Jo Malone的百年不敗款藍風鈴很適合在冬天使用！在前調時味道就十分突出，帶有輕盈的花香，像在夜晚散步帶著些微水氣的味道，聞起來清新脫俗，不會有花香調香水的厚重感。這支香水的香味不重，因此也很適合當混香的基底，搭配其他香水會不時聞到藍風鈴淡雅的花香，還沒想好要入手哪款Jo Malone的香水不妨試試這瓶！

▲Jo Malone 藍風鈴 100ml。（圖／Jo Malone）

前調：藍風鈴、丁香、橙花、檸檬

中調：柿子、野薔薇、茉莉、鈴蘭果香

後調：白麝香、琥珀

2021冬季香水推薦7：Maison Margiela 慵懶週末

這款香水如同它的名字，適合在慵懶的週末噴一下！彷彿剛睡醒，太陽照進房間的樣子，由這款香水喚起一天的早晨是再好不過了。整支香水帶有荔枝味道，聞起來乾乾淨淨的，前調的鈴蘭有著淡淡的香氣，中間包裹著玫瑰及橙花的味道凸顯出甜味，就像是假日窩在溫暖棉被裡賴床的感覺～不管是休閒或是上班，這款香水都很適合！

▲Maison Margiela 慵懶週末 100ml。（圖／Maison Margiela）

前調：醛、梨、鈴蘭

中調：鳶尾、玫瑰、橙花

後調：白麝香、廣藿香、麝香錦葵

2021冬季香水推薦8：Maison Francis Kurkdjian 永恆之水

MFK的永恆之水被稱作香水屆的「白襯衫」，顧名思義有著經典、獨特潔淨的意思。一開始帶有佛手柑和西西里甜檸檬的清新香氣，後面帶點果肉的香甜和鈴蘭的花香，最後以白麝香和玫瑰收尾，總體有著太陽照射在花圃帶有花香的溫潤感。在冬天穿著襯衫，把這瓶的味道一起帶著走，整個人呈現出帶點距離感但又想讓人一窺究竟的氛圍！

▲Maison Francis Kurkdjian 永恆之水 70ml。（圖／Maison Francis Kurkdjian）

前調：卡拉布里亞佛手柑、西西里檸檬

中調：鈴蘭、甜橙

後調：摩洛哥玫瑰、埃及茉莉 、淡麝香木

2021冬季香水推薦9：TOM FORD 私人調香系列冬日光芒

這款「冬日光芒」也被眾網友暱稱為「遇見幸福的氣味」。綠色佛手柑與胡蘿蔔籽香氣，就像冬日的暖陽般明亮；橙花香氣、白色花香，則詮釋出冬陽灑落在雪地上的溫暖美好。香水揮發後，餘韻滲透進入肌膚中，飄盪出膠薔樹的木材和蜂蜜底蘊，親密貼合肌膚的麝香，就像在寒冷冬季中，與戀人擁抱的炙熱溫度。

▲TOM FORD 私人調香系列冬日光芒30ml/50ml/100ml。（圖／美人圈、TOM FORD）

2021冬季香水推薦10：Chanel 嘉柏麗琉金

「花香、陽光、豐潤、柔滑、誘人」是調香師給予這罐香水的概念。以檀木香的溫潤作為基底，並在前調有著柑橘皮融合葡萄柚和黑加侖香氣呈現清新氣息，接著將甜蜜收斂，以茉莉、橙花的花香味包覆果香，整體不甜膩，隨後帶出白檀香木的木質香，最後再以帶著奶香的香草來烘托延續，給人溫暖沉靜的印象。

▲Chanel 嘉柏麗琉金 100ml。（圖／Chanel）

前調：橘子、葡萄柚、黑加侖

中調：茉莉、依蘭依蘭、橙花、晚香玉、黎、鈴蘭、粉紅胡椒

基調：檀香、麝香、克什米爾木、鳶尾根、香草

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