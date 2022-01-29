變成更好的自己！新年該養成的「7個好習慣」　帶來好運氣

▲擬下每日計畫，讓目標更清晰。（圖／Unsplash、Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

新年新氣象，正是養成好習慣的好時機。習慣的力量很強大，當你養成一個又一個好習慣時，會為你帶來意想不到的改變，盤點7個提升自己的好習慣，現在開始並不晚！

#運動

適量運動不僅是為了減重維持好體態，運動流汗會產生腦內啡，能夠使心情愉悅、為自己充飽能量，何樂而不為呢？

#制定每日計畫

每天早起為今日做好計畫，能幫助清楚確立目標，更能提高效率，將手邊該做的事情條列化，操作起來更清晰有頭緒。

#節儉習慣

買東西之前，必須分清楚究竟是「想要」還是「需要」，開源節流、每天能省一點點都是積少成多。

#保持思考能力

擁有獨立思考的能力，才不會別人說什麼就相信什麼，相信自己的判斷和思考，幫助養出清醒且獨立的大腦。

#遠離無效社交

盡量減少無意義的社交活動，多出來的時間不如靜下心來獨處，不只能避免無聊瑣事消耗心神，更有時間找到自己現在該做的事情。

#注意形象

無關年齡和性別，都應該好好管理好自己的形象，不要盲目追求流行，保持大方得體，幫自己增加形象分數，不管做任何事情都是助力。

#不要熬夜

維持早睡早起的習慣，是健康的第一步，太常熬夜不僅有害健康，更會加速衰老肥胖，甚至使記憶力下降，每天都盡量早一點睡覺，你會發現身心上面顯著改善。

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