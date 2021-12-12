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小心「報復性熬夜」惡性循環！專家教3招改善：白天偷懶竟有用

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▲▼專家教3招改善「報復性熬夜」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲不少人都有「報復性熬夜」習慣，陷入熬夜的惡性循環。

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

隨著生活型態改變、3C產品發達，越來越多人都有熬夜晚睡的習慣，甚至有晚睡強迫症，也稱為「報復性熬夜」！其實也不是不累，但就是非要玩手機、遊戲或追劇，不撐到最後一刻都捨不得睡覺，結果隔天精神狀態不佳、工作效率低下，晚上又再度熬夜來「療癒」，陷入熬夜的惡性循環。心理學家就針對終止「報復性熬夜」提出3點建議，如果你也有報復性熬夜的症頭，快來試試。

▲▼專家教3招改善「報復性熬夜」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

心理學家認為，「晚睡強迫症」源於一種補償心理，因為白天缺乏自主控制權，比如工作了一整天，認為只有晚上幾個小時才是屬於自己的，就想好好把握這短暫的自由時光，是一種對自我的補償心理。但這種消極的補償方式，無法給我們實質性的安慰，反而會使身心受損、帶來許多不良後果，結果又只能繼續通過報復性熬夜，尋求心理的補償。

臨床心理學研究顯示，晚睡強迫症患者常伴發抑鬱症、焦慮症、拖延症等心理疾病，並可能導致慢性睡眠紊亂。而伯克萊大學的心理學和神經科學教授Matthew Walker就曾在著作《為什麼要睡覺？》中表示「睡得越少，壽命就越短！」想要遠離「報復性熬夜」，快把以下3個心理學家提出的建議方式學起來。

▲▼專家教3招改善「報復性熬夜」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.檢視工作狀態

喜歡熬夜的人，通常伴隨著拖延行為，其中不少人會認為晚上還有大把時間，可以高效地完成工作，但是到了晚上，又常常提不起勁來工作，最後又讓娛樂佔據了深夜的漫長時間，使得工作一延再延。

檢視工作狀態，及時發現自己的拖延行為，不僅可以幫助早睡，還能幫你提高工作效率。

2.睡前冥想

睡前30分鐘關掉所有3C電子產品，改作能讓自己感到舒緩、放鬆的事，比如點個香氛蠟燭，搭配冥想或伸展，用睡前冥想取代睡前娛樂，把注意力放回自己身上，回歸自己內心、關注自己的呼吸，讓一整天都緊繃焦慮的神經能放鬆下來，讓心情平靜下來，對於睡眠很有幫助。

▲▼專家教3招改善「報復性熬夜」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.白天可適度「偷懶」一下

被工作控制的感覺，會直接影響你的幸福感，使得晚上尋求補償的衝動更強烈。白天可適度勞逸結合，利用片刻時間放鬆一下，就算只是上班時忙裡偷閒，吃個下午茶，也能幫助減輕無力感，晚上「補償」的需求度就沒那麼高了。

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關鍵字：

熬夜, 晚睡, 報復性熬夜, 晚睡強迫症, 改善, 方法, 建議

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