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戀愛時最愛「翻舊帳」的3大星座！Top 1超會記仇，就要講到你服輸

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▲▼戀愛時最愛「翻舊帳」的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@sbsdrama.official

吵架時你最怕遇到哪種人？不少人都怕愛翻舊帳的人，每次吵架就要把以前大大小小的事都重新拿出來說一次，讓人超無奈，而有些人平時還好，但一旦談起感情就變得很會「翻舊帳」，像是以下3個星座就是代表，尤其冠軍一吵起架就開始翻舊帳，直到另一半服輸才停止。

▲▼戀愛時最愛「翻舊帳」的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：處女座

喜歡追求完美的處女座，不論大事小事，對各種細節都很在意，只要看到沒做好的部分就會忍不住指出來，這也是他們戀愛中容易讓人覺得難伺候的原因。而處女座記憶力又好，導致他們不僅嘮叨還喜歡翻舊帳，從眼前看不順眼的事能夠扯到很久以前的事，把另一半的缺點和犯過的事又拿出來一一細數，講到對方按他們說的去做才肯停，雖然他們本是好意，但這種翻舊帳的行為還是容易讓另一半想逃離。

▲▼戀愛時最愛「翻舊帳」的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：巨蟹座

善解人意、很會為別人著想的巨蟹座，平時是非常溫柔貼心的人，但他們有顆很敏感的心，有時候就會很小心眼，不論任何事情都仔細記在心裡，而當他們在覺得受委屈、難過傷心的時候，就會開始翻舊帳，尤其是在戀愛時，另一半惹他們生氣難受了，他們就會打開「資料庫」，一一訴說自己的委屈、付出和另一半的錯誤、不珍惜等等，跟平時的巨蟹簡直判若兩人。

▲▼戀愛時最愛「翻舊帳」的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：天蠍座

天蠍座是情感強烈又愛恨分明的星座，因此他們也很會「記仇」，對他好的他會記住，對他不好的他更會牢記，就像腦中有本筆記本，對方什麼時候做了哪件事，上面都記得一清二楚。沒事的時候一切都好，但若是吵架了，天蠍就會開啟「翻舊帳」技能，一條一條翻出來，就連平時他們沒說過、但覺得不高興的事，都會拿出來說個沒完，就是要打消另一半的氣焰，講到另一半服輸、道歉為止。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 戀愛, 情侶, 感情, 翻舊帳, 記仇, 天蠍, 巨蟹, 處女

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