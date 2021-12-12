星．變美／45歲大S「美回杉菜臉」，7招不老秘技公開

▲大S身材纖細，肌膚狀態不輸給年輕女生。（圖／翻攝自微博/小P老師）

記者曾怡嘉 ／台北報導

離婚後的大S與友人們開心聚會首露面，狀態美到驚人，連小S都大讚她美回杉菜臉，身材更是瘦到不行，俗話說年輕時的美麗是基因，30歲之後的美麗得靠努力，45歲的大S能維持如此凍齡，全靠她多年來的堅持。

#絕不熬夜

大S生了小孩之後，維持規律早睡早起的生活，先前在實境節目中晚上9點就一定要睡覺，美容覺真的能讓肌膚越睡越好。

#簡單方式對待肌膚

她曾公開分享，自己都是用最簡單的方式去對待皮膚，任何事情都是同樣道理，就是，不要去煩它。包括人和人的相處、教育孩子的方式，都是同理可證。

#100分防曬

大S對防曬滴水不漏，她曾透露拍戲10天就用了4瓶防曬，出門時不僅戴帽、墨鏡，還會撐傘，可說是做足了工夫。

#用冷水洗臉

不管天氣多冷都堅持用冷水洗臉，洗臉手法非常輕柔，盡量不拉扯肌膚為原則。

#站著洗頭避免皺紋

她曾分享洗頭時不要彎著洗，因為這樣很容易有抬頭紋，所以最好是站著洗頭，全面杜絕紋路生成可能。

#護唇維持少女感

嘴唇脫皮時，她會用棉花棒沾熱水來帶走死皮，之後再塗上護唇膏，這個簡單的方式讓她維持水嫩感，塗上粉嫩唇膏更有說服力。

#減重菜單很變態

當她想要瘦身時，會遵照減重菜單按表操課，就能快速瘦下來，她曾分享早餐就是一杯無糖優酪乳搭半顆火龍果，午餐則是燙肉片加燙青菜，一天就只吃兩餐，一周就能看見效果。