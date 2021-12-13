容易脹氣要小心！營養師曝6種「產氣食物」　青花菜也上榜

▲容易脹氣的人，要盡量少吃「產氣食物」。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

你也是容易脹氣的人嗎？每次一脹氣就變成「小腹婆」、「大肚男」，不僅不舒服，視覺上看起來也胖好多！知名營養師高敏敏指出，脹氣的常見原因包含兩個，一是來自吃進去的空氣；二是因大腸細菌分解未消化食物所產生的氣體。她就分享了6種類「產氣食物」，建議容易脹氣的人要少吃，避免「滿肚子氣」。

＃氣泡飲料、口香糖



飲品多氣泡及吞嚥會導致吞下更多空氣，建議如果是易脹氣的人，可樂、啤酒、氣泡飲品就要少喝點。

＃水果及其加工製品



果乾、龍眼乾、香蕉、柿子等，減少吃果乾製品，能避免脹氣問題更嚴重。

＃高脂食物



油炸食品、甜食需要更長時間來消化，尤其高脂肪食物所需要的消化時間也比較長，建議高飽和脂肪攝取量要限制在每日攝入總熱量的10%之內。

＃澱粉類



像是紅豆、綠豆、黃豆、碗豆等各種豆類都是屬於易產氣食物，另外，像是地瓜、大小麥製品、糯米、馬鈴薯、玉米等澱粉類，有時也會造成脹氣問題。

＃蛋白質類



如果是乳糖不耐者，像是牛奶、乳製品等，吃進大量乳糖也可能會引發脹氣、腹瀉、腹痛等，建議可改成喝優酪乳、吃優格等發酵乳製品，同時也能補充每日所需的鈣質及益生菌。或是植物性的蛋白質，像是黃豆、豆漿、豆製品等也容易產氣。

＃蔬菜類



蔬菜中的洋蔥、青蔥、大蒜、韭菜、青花椰、包心菜等也是容易產氣的食物。

高敏敏也表示，以上這些容易產氣的食物，不是說完全不能吃，而是有脹氣困擾的人，建議要減少攝取。而除了避免以上6種類產氣食物，建議可搭配以下2點，改善脹氣問題。

1.放慢吃飯速度，細嚼慢嚥並少說話， 盡量一餐至少吃滿20分鐘以上，因時常狼吞虎嚥或是吃飯說話，容易吃進更多空氣。



2.維持良好運動習慣。對於改善胃脹氣也有幫助。

最後，高敏敏也提醒，若已經減少攝取產氣食物，脹氣問題還是沒改善的話，一定要諮詢專業醫師或營養師，以免造成其他身體負擔。

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