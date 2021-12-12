1.49億元驚人天價！百達翡麗TIFFANY Blue限量腕錶拍賣破紀錄

記者林明瑋 / 台北報導

「錶王」百達翡麗（PP，PATEK PHILIPPE）為美國珠寶商TIFFANY & Co.製作招牌Tiffany Blue顏色面盤的Nautilus腕錶備受矚目，限量170只，首只登上12月11日富藝斯（Phillips）紐約慈善拍賣會，果然以535萬美元（約1.49億元台幣）的驚人天價落槌拍出，刷新不鏽鋼自動腕錶的記錄。

▲百達翡麗推出Tiffany Blue面盤、型號5711/1A-018 Nautilus的精鋼錶，限量170只引發轟動。（圖／翻攝alexandrearnault IG）

這只一推出就令人驚嘆甚至引起轟動的作品，源於紀念百達翡麗與TIFFANY合作170周年，1851年，百達翡麗創辦人Antoine Norbert de Patek想尋找最適合的經銷商販售百達翡麗腕錶，他在紐約與TIFFANY創辦人Charles Lewis Tiffany一拍即合。

2008年百達翡麗在美國開設的第一家專賣店，就選在TIFFANY第五大道旗艦店店內，而在該店內銷售的部份錶款，面盤上有TIFFANY & Co.字樣，也彰顯雙方珍貴的情誼，由於雙品牌面盤錶款稀少，因此屢屢在國際拍賣會創高價，而此次的Tiffany Blue面盤Nautilus腕錶，更衝出令人咋舌的天價。

Tiffany Blue面盤Nautilus腕錶限量發行170只，首只在美東時間12月11日、富藝斯於紐約舉行的鐘錶拍賣上拍，其餘169只則在TIFFANY於美國的少數專賣店銷售，首只上拍的腕錶，原本的估價為5萬美元（約140萬元台幣），沒想到以超過百倍的535萬美元落槌，所有收益將捐贈予大自然保護協會（ The Nature Conservancy），作為保護生物之用。

►「錶王」太狂推Tiffany Blue限量錶 逼LVMH少東喊「我沒分配錶」

