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軟綿法蘭絨睡衣成套812元　在家拍美照超可愛

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文／C編

在家裡睡覺的居家服也要可愛迷人，「Her森森」推出多款適合冬天的成套居家睡衣特惠，其中單色的法蘭絨款充滿少女粉嫩浪漫感，在家穿著不但舒適保暖，還能拍出慵懶可愛的居家美照，莫代爾的絲滑感則很有女人味，還有俏麗的卡通圖案設計，這麼多款式能選擇，在家也能天天拍。

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▲Her森森,居家,睡衣,穿搭,。（圖／Her森森）

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NEW FORCE 淡淡典雅法蘭絨居家套裝睡衣-2件組，售價2880元、特價812元

法蘭絨材質的居家睡衣，最適合很怕冷的女孩，一穿上立刻溫暖，絕對是最棒的居家服裝，顏色更是每一種都討喜，有灰、粉、紫色可選擇，各自呈現不同風情，喜歡甜美或在優雅中帶點酷味都沒問題。

NEW FORCE 莫代爾寬鬆滑順居家睡衣套裝-2件組，售價2680元、特價912元

莫代爾材質的睡衣穿起來滑順親膚，而且透氣度相當好，完全不用擔心悶熱帶來的不適感，可以輕鬆打造出舒適的睡衣穿搭，絲滑質感與彈性，則讓睡衣更親膚好穿，輕鬆散發女人味。

NEW FORCE 棉質卡通舒適居家套裝-2件組，售價2480元、特價812元

喜歡可愛卡通風格的女孩一定要選擇這組，超萌的熊熊設計躍上居家套裝，看起來可愛又有活力，棉質舒適不悶，而且不容易起毛球，加上良好的彈性，大尺碼女孩也可以穿得自在。

NEW FORCE 寬版開襟領排釦居家套裝-2件組，售價1880元、特價912元

寬版開襟領排扣居家套裝的開襟的設計穿脫方便，上面還有可愛的小熊圖案或是立體蝴蝶結，親膚的面料，穿上它就讓人放鬆，絕對是女孩們最佳的睡衣選擇。

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▲Her森森,居家,睡衣,穿搭,。（圖／Her森森）

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NEW FORCE 萌美開襟舒適居家套裝-2件組，售價2980元、特價912元

棉料穿起來親膚透氣，良好彈性不用擔心穿起來很不舒適，簡約的小熊圖案不但萌爆，穿出門買個東西也很可以，不用特別換衣服，實穿度大躍進。

關鍵字：

Her森森, 居家, 睡衣, 穿搭

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