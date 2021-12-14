萬里白宮行館海景雙人住宿券超低3899元　美人湯、絕美沙灘宛如置身國外

文／C編

想到海邊吹吹海風，享受一下藍天白雲的海灘風情，新北萬里的白宮行館是很好的選擇，北台灣唯一私人沙灘飯店，同時擁有深海溫泉，一定可以徹底放鬆身心、舒緩壓力。

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▲新北萬里白宮行館 1泊1食海景溫泉雙人房平日券，原價7500元、特價3899元，點我購買。



純白歐式風格的白宮行館，與碧海藍天相互映襯，置身其中，就可以感受到南國椰影搖曳的悠閒氣氛，在聽浪觀海的同時，更能享受罕有的深層海底美肌溫泉，泡上一天就能立刻拋去壓力，解放沉重的身心。

白宮行館不僅是外觀讓人想要瘋狂拍照打卡，房型也大器，奢華房型坪數約是25坪，包括車庫和私人景觀陽台、可以直通沙灘海岸的私人露台，隨時隨地都能接近沙灘、享受美景，讓人來到這裡就有出國的感覺。

位於萬里區的一號妍泉具有碳酸氫鹽泉和硫磺泉的雙重特性，該深層海底熱泉含有多種珍稀微量元素，其中富含的矽、銅、鐵、鈣、鎂更是身體所需的礦物質，越泡肌膚越細緻，可以說是美人湯也不為過。

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「Her森森」推出「新北萬里白宮行館 1泊1食海景溫泉雙人房平日券」，原價7500元、特價3899元，在年末想犒賞自己一年來的辛勞，可以帶著家人或是朋友來這裡享受舒適的住宿體驗，平均一人相當於1950元，不用花大錢就能有奢華享受。