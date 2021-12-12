38歲李小璐手好細嫩　「醃肉式護手法」超狂，輕鬆擁有柔滑雙手

記者李薇／台北報導 圖／李小璐微博

大陸藝人李小璐已經38歲，但肌膚保養超級好，看起來完全不像是38歲的狀態，不僅臉部肌膚維持得很好，手部肌膚也是同樣保持的不錯，對於手部肌膚的保養，她就分享適合的美膚秘訣，透過蜂蜜和海鹽達到亮白的肌膚狀態。

對於手部肌膚的保養，李小璐會先用溫水浸泡雙手大約2分鐘，幫助角質軟化，接著使用蜂蜜加上海鹽，然後塗抹在關節上面、再塗抹到整雙手，搭配按摩，先幫肌膚做到去角質，讓後續保養更好吸收。

接著使用一款好用的護手霜，厚厚的塗抹在雙手上面，然後使用透明的手套套住雙手，等待大約10分鐘左右，讓雙手可以吸收營養成分，達到密封式的滋潤效果，這樣雙手就變得非常潤澤，一點都不會乾燥，死皮也能被軟化。最後可以透過按摩手部，加強肌膚護理。

除了用自製的蜂蜜鹽、護手霜之外，拖地、掃地、擦桌子等等做重活的時候，可以戴手套讓手的油脂不會因為一直洗手導致手部的油脂不斷流失，除此之外，做美甲的時候也建議可以搭配適合的護手療程，幫助去除手的死皮，常常塗抹護手霜也是一定要的事情。

另外，很多人都會忘記手部也需要做到防護，建議一定要做好肌膚的防曬，可以幫助手部做到抗老化的效果，同時護膚的時候也可以把塗抹過臉部多餘的保養，順便塗抹到手部，幫助手部肌膚護理，達到滋潤的效果。