fb ig video ETtoday search mobile

從土肥圓逆襲穿到S號！瘦10公斤的5大技巧　減肥也能超簡單

>

▲瘦身,減肥。（圖／李聖經IG、pexels）

文／Squid　圖／李聖經IG、pexels

想從土肥圓逆襲到穿S號，必須要有很強大的毅力跟精神才能做到，以下是5個想要瘦身減肥的小技巧，比如多看美女圖、多喝水、多吃蔬菜等等，都是很好的減肥辦法，可以打造出小一號的身材，有了第一次的成功，後續再減肥就會更加容易。

▲瘦身,減肥。（圖／李聖經IG、pexels）

1.樹立目標，給自己動力

很多人都覺得自己是喝空氣也胖，然後就懶得減肥，但其實這要是錯誤觀念，建議給自己找一個減肥的目標或是動力，比如不希望再被取難聽的綽號，那就認真努力減肥下來，特別餓、特別嘴饞的時候，可以看一些極瘦美女的圖片，激勵自己。

▲瘦身,減肥。（圖／李聖經IG、pexels）

2.正確飲食

想要瘦成一道閃電，沒有正確的飲食是難以做到的，首先就是戒掉零食、高油高糖的飲食儘量不去攝取，碳水也是儘量少吃一點，多吃青菜、蔬果，同時也要補充蛋白質，吃肉是不會長胖的，可以幫助身體補充肌肉量，消耗更多的脂肪。

▲瘦身,減肥。（圖／李聖經IG、pexels）

3.多喝水

每天儘量喝足喝滿2000c.c.，甚至更多都可以，這些水分不但可以幫助肌膚補充水分，同時也可以帶給身體很好的減肥效果，代謝掉身體內部的老舊廢物，加速新陳代謝，讓身體各部位的運作更加緊密，也會讓身體更為健康。

▲瘦身,減肥。（圖／李聖經IG、pexels）

4.低脂低卡零食

很多人在飢餓的當下，常常沒辦法控制自己的食慾，突然之間暴飲暴食，或是吃進去不該吃的高糖高油的食物，建議可以在非常飢餓的時候，用低脂、低卡、低熱量的零食代替，或是多吃蔬菜也可以增加飽腹感，同時又不會增加負擔。

▲瘦身,減肥。（圖／李聖經IG、pexels）

5.每天充足睡眠

在現代高壓力、多功效的工作生態中，想要保持好充足的睡眠非常重要，熬夜是不利於身體代謝消化的，所以讓自己可以擁有高質量、同時足夠的睡眠是很不容易做到，但又必須去達成的目標，可以透過運動來加強達成。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

改變你的消費觀　越花越有錢的3個秘訣！

改變你的消費觀　越花越有錢的3個秘訣！

分手就不會再吃回頭草的三大星座！TOP1令人驚訝竟然是它

分手就不會再吃回頭草的三大星座！TOP1令人驚訝竟然是它

這三種男生千萬不能在一起　不管多喜歡都只能放棄

這三種男生千萬不能在一起　不管多喜歡都只能放棄

帶有透明感的「奶油肉桂捲」唇色　擦起來就是溫柔小姊姊 「平價版海洋拉娜」才403元！粉絲狂用6年　小擦傷、乾癢都能抹 最容易一見鍾情星座Top 3 ！　冠軍超看臉，閃電結婚沒在怕 周迅全身撞衫小16歲李聖經！驚現「一敗筆」輸了　網：直接穿老 說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭 《華燈》郭雪芙靠「168斷食法」維持魔鬼身材　5步驟成功執行小訣竅 邱澤罕吐感情觀：兩人不用轟轟烈烈，她幫我煮一碗麵就覺得超幸福

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面