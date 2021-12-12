從土肥圓逆襲穿到S號！瘦10公斤的5大技巧　減肥也能超簡單

文／Squid 圖／李聖經IG、pexels

想從土肥圓逆襲到穿S號，必須要有很強大的毅力跟精神才能做到，以下是5個想要瘦身減肥的小技巧，比如多看美女圖、多喝水、多吃蔬菜等等，都是很好的減肥辦法，可以打造出小一號的身材，有了第一次的成功，後續再減肥就會更加容易。

1.樹立目標，給自己動力

很多人都覺得自己是喝空氣也胖，然後就懶得減肥，但其實這要是錯誤觀念，建議給自己找一個減肥的目標或是動力，比如不希望再被取難聽的綽號，那就認真努力減肥下來，特別餓、特別嘴饞的時候，可以看一些極瘦美女的圖片，激勵自己。

2.正確飲食

想要瘦成一道閃電，沒有正確的飲食是難以做到的，首先就是戒掉零食、高油高糖的飲食儘量不去攝取，碳水也是儘量少吃一點，多吃青菜、蔬果，同時也要補充蛋白質，吃肉是不會長胖的，可以幫助身體補充肌肉量，消耗更多的脂肪。

3.多喝水

每天儘量喝足喝滿2000c.c.，甚至更多都可以，這些水分不但可以幫助肌膚補充水分，同時也可以帶給身體很好的減肥效果，代謝掉身體內部的老舊廢物，加速新陳代謝，讓身體各部位的運作更加緊密，也會讓身體更為健康。

4.低脂低卡零食

很多人在飢餓的當下，常常沒辦法控制自己的食慾，突然之間暴飲暴食，或是吃進去不該吃的高糖高油的食物，建議可以在非常飢餓的時候，用低脂、低卡、低熱量的零食代替，或是多吃蔬菜也可以增加飽腹感，同時又不會增加負擔。

5.每天充足睡眠

在現代高壓力、多功效的工作生態中，想要保持好充足的睡眠非常重要，熬夜是不利於身體代謝消化的，所以讓自己可以擁有高質量、同時足夠的睡眠是很不容易做到，但又必須去達成的目標，可以透過運動來加強達成。