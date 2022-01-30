「158cm」日本女生教2招變九頭身　不用好身材也能穿得超好看

記者王則絲／綜合報導

總覺得自己身高不夠高、身材也不夠苗條，穿什麼都沒有人家好看嗎？其實只是你還沒抓到適合的穿搭竅門而已，今天就來看看一位日本女生「松本惠奈」的日常穿搭，大致上靠著2招原則，就把158cm的身高穿成九頭身，且日系淡鹽風的寬鬆服裝，更不用擔心顯身材，即使身上很多小肉肉，也能穿得超好看。

在IG上相當有人氣的「松本惠奈」其實來頭不小，她正是日系質感服裝品牌CLANE的主理人，且早在社群網站還不興盛時，已是女孩們心中的時尚帶貨王，許多女孩都爭相仿效她的穿衣風格與搭配方式。

＃落地長度

翻開松本惠奈的IG，會發現幾乎都是寬鬆剪裁的服裝，不會刻意凸顯身型，但是版型會挑選俐落、有線條的款式，而不是鬆鬆垮垮的頹廢風。身高只有158cm的她，下身單品會以「落地長度」為主，來製造長腿的視覺效果，若是內搭高跟鞋，並剛好遮住鞋跟，更能做出自然的視覺延伸，腿一長，整個人感覺就瞬間高了10公分。

＃同色系

松本惠奈在色系搭配上亦十分講究，她在搭配上少有跳色的衝突感，而是多運用同色系的搭配，來加強視覺延伸感，像是米白色系、駝色系的混搭就是最常出現的組合，是最萬無一失的選擇，另外，全身深色系列的搭配，則是能營造出個性感氛圍，偶爾也會有亮色系作為亮點，但幾乎僅止於一樣特殊單品，否則將會過度花俏，失去質感。

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