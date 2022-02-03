交往越久愛得越深的三大星座　看似悠遊花叢的他竟是深情王子

文／Squid 圖／翻攝tvN官網

你有沒有發現與身邊好友相處時，總有些人越認識越能發現這人的寶藏之處，越來越欣賞這位朋友。在愛情中也是一樣，總有些人越交往越讓人驚喜，就像好酒沉甕底般，越品越喜歡。以下三個星座的情人，就是越交往越讓人喜歡的類型，若是你的另一半是這三個星座，絕對不要錯過囉！

摩羯座

摩羯們真的是十二星座中屬性特別的一群，他們不是相處越久會讓人漸漸識破缺點的那類人，反而由於他們怕生、慢熱的個性，讓你與摩羯們越相處，越能發現他們個性中善體人意、默默支持著你的那一面。雖然摩羯們給人的第一印象或許是難相處，「天生臉臭」更是許多摩羯們身上撕不下的標籤，但他們對於另一半與朋友的付出，絕對是「實際行動派」！舉個例子來說，摩羯們真的認定你這個人時，若你真的缺錢急用，摩羯絕對二話不說默默轉帳，幫你度過困難。

金牛座

固執牛脾氣是金牛們給人的普遍印象，加上精打細算的個性，讓人與金牛們交往之前，都會猶豫三分。實際上，執著是金牛的缺點也是優點，當他們認定一個人，是不會輕易放手的；天性害羞又慢半拍，但喜歡一個人時，就會拼盡全力對他好，當他認定你們是生命共同體時，他精打細算賺來的錢，不只是他的，更是「兩人的共同財產」，用這些錢一起吃喝玩樂，就是他最大的幸福。

天蠍座

天蠍座的迷人是外顯的，他們身上高冷、自帶神秘的特質，讓蠍子們從不缺桃花。但即使整天活在花叢中，他們內心卻是難得的深情，心永遠只有另一半能真的走進！也因為如此，當他們把心鎖的鑰匙給了深愛的另一半時，天蠍早已認定，你，就是他想相守一生的人。天蠍們對待另一半的好，不會隨著時間越來越淡，反而越來越濃烈，對你越來越好，根本沒有愛情半衰期可言。