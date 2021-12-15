CHANEL「狗啃假髮」網熱議：時尚好難懂　「寶貝球」小包爆擊心臟

記者王蓁蓁 / 台北報導

精品大牌對於時尚的定位總是耐人尋味，有時太過前衛而顯得獵奇的設計，容易引起廣大民眾熱議，香奈兒（CHANEL）近期推出的2021/22 Cruise度假系列新品中，一件「狗啃假髮」髮飾便意外掀起話題，只見大秀上模特兒們以精緻髮型再別上「假髮」髮飾，搭配優雅華服走進秀，讓網友們大力表示不解：「時尚真的好難懂」。另外，2021/22 Métiers d’art工坊系列的全新迷你球型包款也備受矚目，可愛爆棚的模樣被大讚根本是精品版「神奇寶貝球」。

▲香奈兒2021/22 Cruise度假系列全新「假髮」髮飾掀起話題。（圖 / 翻攝品牌官網）

香奈兒2021/22 Cruise度假系列以考克多的電影《奧菲斯遺言》（Testament of Orpheus）為靈感打造，呼應電影中極簡、俐落的風格，全系列皆以黑、白兩色為主軸，藝術總監Virginie Viard擅長的60年代龐克搖滾風格也能在系列中看見，像是肖像印花T恤、鉚釘皮革外套、流蘇皮革裙，當然金屬配件、雙C造型唇環也是重點，其中一件「假髮」髮飾卻意外成為熱門話題，看似隨意修剪的假髮綴上香奈兒經典Logo，令網友們直呼：「真的有人會戴出門」、「時尚我不懂」。

而類似的配件，香奈兒更一口氣推出了兩款，另一款較短的「假髮」髮飾，則運用彷彿花朵般的紗網裝飾，可以看見秀場上的模特兒以側邊點綴造型，遠遠看過去恍若羽毛配件，意外優雅迷人。

▲CHANEL2021/22 Métiers d’art工坊系列球型迷你包可愛爆棚。（圖 / 品牌提供）

品牌最受矚目的包款，在同樣是近期全新的2021/22 Métiers d’art工坊系列也有話題代表，延續近季大受歡迎的迷你包輪廓，香奈兒帶來可愛爆棚的圓形小包，讓不少時尚迷們大讚「是神奇寶貝球」、「就決定是你了！香奈兒」，俏皮的球型模樣加上中央的CHANEL字樣，瞬間就擄獲少女們的心。

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