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Tiffany鏤空蕾絲禮服狂洩火辣身材　一個側躺「傲人上圍」全都露

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝IG@tiffanyyoungofficial

韓國年度音樂盛會Mnet亞洲音樂大獎（Mnet ASIAN MUSIC AWARDS，簡稱MAMA）於11日盛大舉行，現場眾星雲集，包括演員宋仲基、李政宰、前少女時代成員秀英、Tiffany都以頒獎嘉賓亮相，當天Tiffany以一襲鏤空黑色禮服出席，緊身的蕾絲布料勾勒出惹火S曲線，透視材質更能從胸前一路看到腿根，火辣身材爆擊粉絲心臟，簡直太逼人！

▲mama Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲mama Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany穿著TOMFORD的鏤空黑色禮服亮相MAMA典禮。

韓國年度音樂盛會MAMA每年都會請來許多重量級嘉賓出席，不過今年受到疫情影響，得獎藝人包括防彈少年團、TWICE、Lisa、IU......等都未能到場，不過典禮現場還是邀來宋仲基、李政宰、前少女時代成員秀英、Tiffany以頒獎人身份助陣。

其中Tiffany穿著TOM FORD的鏤空黑色禮服亮相典禮，透視蕾絲禮服直接讓好身材瞬間一覽無遺，從傲人上圍、到腿根通通放送，看似全身包緊的造型根本滿滿心機，貼身的布料勾勒出毫無贅肉的纖瘦曲線，讓粉絲們鼻血狂噴，原先就有擁有公認「最佳美腿比例」的Tiffany，不忘穿上Giuseppe Zanotti水鑽高跟鞋加持，令她無可挑惕的大長腿更加吸睛。

▲mama Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲mama Tiffany 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Tiffany不忘在IG上Po出生圖寵粉。

Tiffany也不忘在IG上Po出生圖寵粉，只見她側躺擺拍，傲人胸圍更是因為姿勢呼之欲出，她還加碼賣萌擺出假裝要吃典禮提供的「MAMA」馬卡龍，俏皮可愛的模樣令粉絲狂讚：「可鹽可甜」、「姐姐太辣了」、「右鍵存圖停不下來」。

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關鍵字：

MAMA, Tiffany, TOM FORD

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