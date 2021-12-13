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「錶王」Tiffany藍錶飆億級天價　潘瑋柏預測這只勞力士也要漲了

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▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝willpan23 IG）

▲潘瑋柏戴PP NAUTILUS型號5711/1R玫瑰金自動錶，1,725,000元。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

近一周錶界最火紅的話題，非「錶王」PP（PATEK PHILIPPE，百達翡麗）推出與美國珠寶商Tiffany & Co.慶祝合作170周年的型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶莫屬，第一只錶以慈善義賣形式登上富藝斯（Phillips）紐約拍賣會，竟飆出535萬美元（約1.49億元台幣）的驚人天價成交，再加上買家須支付拍賣行成交價的25％佣金，最終要支付達650萬美元（約1億8200萬元台幣）。演藝圈有名的鐘錶收藏家潘瑋柏也相當關注，還預言下一只漲價會是勞力士（Rolex）綠松石藍面錶。

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝willpan23 IG）

▲富藝斯拍賣PP Nautilus金鷹型號5711 Tiffany Blue限量錶，以約1.49億元台幣的天價落槌。（圖／富藝斯提供）

愛錶成痴的潘瑋柏收藏不少Richard Mille、PP與勞力士熱門錶款，經常在品牌發布第一時間已戴上手，例如PP綠面的NAUTILUS腕錶今年春天發布，他同時間已拿到錶，同系列他還擁有玫瑰金鍊帶款式的型號5711/1R自動錶，此次他也特別關注PP限量170只的Tiffany Blue藍面5711/1A-018 Nautilus精鋼錶的拍賣價，在IG限時動態放上火的圖案。

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝willpan23 IG）

▲潘瑋柏預言勞力士Oyster Perpetual 41腕錶要漲價了，195,500元。（圖／翻攝willpan23 IG）

有趣的是潘瑋柏同時秀出戴勞力士搭配綠松石藍色面盤的Oyster Perpetual 41腕錶照片，顏色近似Tiffany Blue，他標註「要漲了」，預測這只目前定價不到20萬元的錶款，是下一只超定價才買得到的錶，同系列的綠松石藍面錶款還有錶徑36mm與31mm款式，男、女都有適合尺寸可選擇。

►1.49億元驚人天價！百達翡麗TIFFANY Blue限量腕錶拍賣破紀錄

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關鍵字：

潘瑋柏, Tiffany & Co., Patek Philippe, 百達翡麗, PP, 勞力士, Rolex

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