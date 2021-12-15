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三花男性內褲下殺一件才199元　獨家剪裁、柔軟透氣超好穿

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文／C編

棉料內衣褲穿起來舒適又透氣，因此受到很多人的歡迎，「Her森森」推出多款台灣品牌三花推出的男用平口褲、發熱衣、三角褲、隱形襪等等，買回家不僅穿得舒服，價格更是超級划算。

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▲Her森森,內褲,襪子,發熱衣,穿搭。（圖／Her）

▲三花 男平口褲、男四角褲、男內褲（3件組），售價960元、特價597元，點我購買。（圖／Her）

三花 男平口褲、男四角褲、男內褲（3件組），售價960元、特價597元

男性的貼身衣物要透氣舒服，三花推出的平口褲採用100％超優精梳棉，柔軟透氣好洗好整理，臀部採獨家五片式、斜線立體剪裁、順著臀型伸展，穿起來舒適，同時又可以達到吸濕排汗的效果。 

三花 極暖柔機能衣、保暖衣、發熱衣，售價3000元、特價998元

科技纖維輕如羽毛般的保暖層，將溫度保留在衣料與身體之間，是冬季必備，纖維內有大量的空間氣囊，可以提供強大的禦寒力，平整縫線不易鬆弛、柔軟親膚，高彈力纖維即便大動作也不會有束緊感。

三花 男內褲、三角褲（4件組），售價720元、特價490元

採用100%棉質，超透氣又吸汗，大腿二側選用優質膠脂補強，合身又耐用，怎麼洗都不容易變型，臀部採雙重棉布料裁製，質感結實上下左右伸縮性更佳，日本雙重的密縫技術不容易脫線，絕對是內褲最佳的選擇。

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▲Her森森,內褲,襪子,發熱衣,穿搭。（圖／Her）

▲三花 男平口褲、男四角褲、男內褲（3件組），售價960元、特價597元，點我購買。（圖／Her）

三花 1/2休閒襪、隱形襪、襪子、短襪（12雙組），售價1440元、特價599元

三花嚴選材質「柔軟超彈性紗」不但包覆性佳、透氣舒適乾爽，同時又符合人體力學，不易滑動走位，腳背處強化織法，讓短襪更加耐用，久穿也不容易鬆脫，符合每日需求。

關鍵字：

Her森森, 內褲, 襪子, 發熱衣, 穿搭

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