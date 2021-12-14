李棟旭紫西裝Cosplay《小丑》　反差萌形象把《魷魚遊戲》帥警比下去

編輯／Beverly 圖／翻攝自IG@ leedongwook_official

南韓藝人李棟旭以經典韓劇《鬼怪》中的地獄使者打響知名度，接連演出多部韓劇大片，並被稱為新一代「國民老公」。近日李棟旭為了宣傳新作品，以搶眼紫西裝、浮誇綠頭及刺青的小丑造型，攜劇中搭擋魏嘏雋出席節目，有別以往清新淡雅的形象，引來粉絲熱議。

▲李棟旭小丑造型完勝搭擋魏嘏雋。（圖／翻攝自tvn YouTube）

李棟旭以帥氣造型接下多部浪漫愛情喜劇，2019年於戲劇《他人即地獄》首次挑戰反派角色，有別以往傻甜形像，精湛演技倍受肯定，近日李棟旭為了宣傳新作《Bad and Crazy》，出席節目《驚人的星期六》，並以瘋狂「小丑」裝扮呼應新作品中的反派形像。搶眼的紫色西裝外套搭配白襯衫，扣子只扣一半微露胸膛及暫時性刺青；並以染髮噴霧噴成小丑標誌性的經典綠髮，冷冽神情搭配誠意十足的造型，光環直接蓋過日前飾演《魷魚遊戲》帥警的劇中搭擋魏嘏雋。

▲李棟旭發出多篇系列照，可見對小丑造型十分滿意。

李棟旭深夜於IG發出小丑系列照後，馬上引來粉絲熱議，大讚「比小丑本人還帥」、「怎麼會這麼適合這身打扮」、「只有李棟旭駕馭這套裝扮」，但更讓粉絲拍手叫好的是李棟旭於節目中的超萌表現，不只搶答、演戲超投入，更與主持人、隊友玩得不亦樂乎，完全忘記自己正在演繹瘋狂「小丑」。

▲李棟旭非常認真參與節目環節。（圖／翻攝自IG@ leedongwook_official、tvn YouTube）

《Bad and Crazy》將在12月17於愛奇藝國際版播出，劇中李棟旭飾演一位具有多重人格的刑警，某日身體裡的另一個瘋狂人格甦醒後，2種人格合力解決警察廳裡所發生的各種案件。想了解善良人格魏嘏雋與腐敗主人格李棟旭是如何攜手解決各種案件，絕對要收看李棟旭的這部全新作品唷。

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