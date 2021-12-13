金馬最強新人《美國女孩》方郁婷5個小秘密！偶像是好萊塢女神

文／妞新聞

年度電影盛事「金馬影展」在11月27日完美落幕，除了奪下「最佳影片的」《瀑布》，最亮眼的電影無疑是受到影評人盛讚的《美國女孩》，主演的方郁婷更是雙料入圍「最佳女主角」、「最佳新演員」，最後帶回新演員獎座，讓人更加好奇這位年僅14歲的小女生，在參演《美國女孩》的背後有什麼小故事。

《美國女孩》劇情簡介

《美國女孩》由今年的「最佳新導演」得主阮鳳儀個人的經歷改編，講述2003年移民美國五年的「莉莉」因為罹癌，抱病帶著兩個女兒「芳儀」、「芳安」從洛杉磯回到台灣，聚少離多的丈夫「宗輝」團聚。芳儀面對文化差異和語言障礙，被同學戲稱為「美國女孩」，面對回美國的渴望、可能失去母親的恐懼，家庭成員之間的關係日漸緊張…

《美國女孩》方郁婷小秘密1.「金馬新人」全票通過

▲方郁婷。（圖／金馬影展）

方郁婷在本次的金馬影展入圍「最佳女主角」、「最佳新演員」2個獎項，儘管在「最佳女主角」敗給了《瀑布》的賈靜雯，不過在「最佳新演員」獎項獲得全部15位評審的肯定，沒有半個人跑票，全數通過方郁婷成為本屆的「最佳新演員」。

《美國女孩》方郁婷小秘密2.就讀國際學校

▲方郁婷以電影《美國女孩》獲得第58屆金馬獎最佳新演員獎。（圖／傳影互動）

在「最佳新演員」獎項獲得全部的票數實屬不易，也讓人好奇究竟方郁婷究竟從哪裡來。原來為了要可以流利詮釋《美國女孩》中英文夾雜的台詞，劇組也鎖定國際學校尋找素人演員，在美國出生、2歲返台後就讀美國學校的方郁婷也因此符合了條件雀屏中選。

《美國女孩》方郁婷小秘密3.「小林嘉欣」氣質出眾

▲方郁婷稱號「小林嘉欣」（圖／傳影互動）

《美國女孩》劇組在國際學校甄選時，一眼就相中氣質與眾不同方郁婷，尤其是她清澈的眼神、笑起來與林嘉欣相似的外型，成為她出線的關鍵，讓劇組不約而同表示：「就是她了！」

《美國女孩》方郁婷小秘密4.戲裡的老大家裡的老么

▲方郁婷是家中唯一的女孩。（圖／傳影互動）



雖然方郁婷在片中飾演老大，有一個妹妹，常常教訓妹妹，不過方郁婷在現實生活中有2個哥哥，是家裡唯一的女孩，有時候跟哥哥們互動也會有點小任性。

《美國女孩》方郁婷小秘密5.偶像是安海瑟薇

▲方郁婷透露偶像是安海瑟薇。（圖／IG@caitlinyfang）

在《美國女孩》中大放異彩的方郁婷成為不少人的偶像，日前她也透露她的偶像是好萊塢女神安海瑟薇，希望日後自己能像安海瑟薇一樣又漂亮又會唱歌，相信年僅14歲就展現成熟演技的方郁婷未來可期。

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