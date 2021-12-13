12月書單推薦TOP 10！從陌生焦慮到擴展交友圈　跨出人脈升級第一步

文／職場人

再過一個月就要迎接新的一年，職場人今年總共閱讀了幾本書呢？是否有跟著編輯每月書單推薦的步調走呢？在年末這個時節，編輯同樣挑選了10本書籍分享給大家，包括：職場人際關係必備的《社交進化》；可以了解8年級生想什麼的《我們，MZ新世代》，還有《看不見的影響力》與日常息息相關的決定，該如何做得對又有效率等，在年末的最後一個月挑一本書做完美Ending吧！

12月書單推薦1：《我們，MZ新世代》

準時下班？不婚不生？奉行極簡？你懂8年級生在想什麼嗎？第1本要推薦的書單為《我們，MZ新世代》，MZ世代指的是介於「千禧世代」及「Z世代」間，本書聚焦討論這群人的特質，從工作、社群、消費再到人生，編輯覺得特別適合作為職場書，不論是老闆、主管又或者不同年齡層的同事間，都可以更了解彼此一點。

12月書單推薦2：《摘要力》

開會時向主管認真報告，卻被問：「重點是什麼？」職場人也有同樣困擾嗎？在這資訊爆炸的時代， 對話和寫作一樣都要簡潔有力！《摘要力：刪掉九成重點，比別人強10倍的表達力》3步驟教你如何收集高品質的資訊、怎麼提煉重點，最後怎樣簡潔傳達，不論是面對老闆、同事還是客戶，都能恰到好處地點到重點。

12月書單推薦3：《原來大腦可以這樣練》

你知道運動不只能讓身體健康、心情舒暢，還能活化大腦記憶、開發學習潛能、提升工作成績嗎？《原來大腦可以這樣練：提升學習抗壓力，成功者的大腦運動訓練課程》，運用腦科學知識，結合運動心理，打造「提升大腦執行力」成功心法通通藏在這本書裡！

12月書單推薦4：《90%的成功經驗都要拋棄！》

世上有很多人對「過去的成功」無法忘懷，尤其是那些邁入中高年的管理階層和曾經成功過的企業管理人，《90%的成功經驗都要拋棄！》說明成功經驗帶來的4個缺點，並教職場人如何擺脫那些會帶來負面影響的過去成功經驗，能夠放棄以往的成功經驗，並根據環境的變化靈活地改變自己的思考方式和行動，才能一直成功下去。

12月書單推薦5：《看不見的影響力》

你比自己想的更容易被左右？我們以為做決定的是自己，卻忽略了背後的「社會影響力」，《看不見的影響力：華頓商學院教你看清自己如何受影響，做最好的決定》從眾可以幫助我們快速做決定、從眾可以減少社會壓力，人類天生具有模仿的傾向，跟其他人做相同的事容易贏得好感，但有時又刻意不做別人已經在做的事，這股隱形的力量無所不在，如果可以掌握它，就有機會更有效率且更成功地達成目標，在工作與生活上獲取更大成就。

12月書單推薦6：《如何改變一個人》

遇到反彈，99%的人會推得更用力，《如何改變一個人》提出16個避開反彈的改變方法，讓對方從抗拒到開始說服自己，比如找出共通點、提供選單、揭露不改變的成本等，如果職場人的工作也和改變、說服息息相關的話，「最高明的說服法」就看這一本！

12月書單推薦7：《社交進化》

職場新同事交流、鄰居融洽相處、聚會上認識新朋友......，這些場合令你感到害怕不安嗎？《社交進化》幫助職場人從突破陌生焦慮到擴展交友圈，打造更高的人際連結力，不用擔心說錯話和尬聊，簡單的開場白就能破冰，搭配實戰經驗讓你開始與世界連結。

12月書單推薦8：《為自己，再勇敢一次》

「你不需要一次從0跳到100，但你絕對可以相信你做得到」，《為自己，再勇敢一次》每天花費5分鐘，你會慢慢找到你獨特的天賦，勇敢做自己；如何不被恐懼感影響，不再退縮；如何建立正向習慣來保持心靈的強大，如果你也需要這些勇敢的能量就趕緊加入購物車吧！

12月書單推薦9：《Deep Work深度工作力》

世界越淺薄，深度工作的報酬就越可觀，《Deep Work深度工作力》競爭激烈的知識經濟時代，「深度工作力」就是你的超能力，本書教你用最少時間創造最高價值的18個策略，比如確立你的工作哲學、建立深度工作的儀式。別再以為忙碌代表生產力，聰明地規畫深度工作的時間，培養專注的習慣與能力，才是達成生活與工作平衡，並維持高品質的最好方法。

12月書單推薦10：《沒有Email的世界法》

「降低過多訊息的干擾，每天只需工作5小時。」職場人每天也被訊息轟炸著嗎？《沒有Email的世界：過度溝通時代的深度工作法》指出當Email的「便利」被誤解成「效率」，工作就會淪為過動式溝通的犧牲品，本書分享4大Email使用原則，趁今年最後一個月好好學習，明年開始一起用有限的專注力換取最高的產出吧！

Source：博客來、pixabay

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