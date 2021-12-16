蘭蔻淡香水1500元→675元　是可愛女孩沐浴後的香味

文／C編

香水可以展現出個人特色與性格，挑選一支好聞的味道，能夠讓自己變得更加受歡迎，「Her森森」推出多款充滿魅力的香水特價，包括復刻版的蘭蔻美好人生淡香水、歐舒丹櫻花淡香水、歐舒丹馬鞭草淡香水等等，每一款都是很經典好聞的味道。

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▲蘭蔻美好人生淡香水（復刻版）特價675元，歐舒丹櫻花淡香水特價1400元、歐舒丹馬鞭草淡香水特價1400元。點我購買。



蘭蔻美好人生淡香水（復刻版），售價1500元、特價675元

前味使用鳶尾、茉莉、橙花、廣藿香帶出清新的白色花香調，接著中味香草、熏草豆、黑加侖展現出多隻帶有甜味的香氣，最後尾韻透過梨子、果仁糖、麝香讓香氣帶有少女的香甜，卻又不會過於可愛的沐浴後的香味。

歐舒丹櫻花淡香水，售價2100元、特價1400元

香氣融合了櫻桃、小蒼蘭及黑加侖，清新年輕的氣息，緩緩帶出最能代表女性細緻柔美的櫻花與鈴蘭香，最後輔以花梨木、琥珀及麝香為基調。柔性中帶有初春清新的氣息，散發猶如櫻花初綻放的一抹馨香。許多網友都特愛這一個香味，大讚「歷久不衰的味道，對它愛不釋手」！

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歐舒丹馬鞭草淡香水，售價2100元、特價1400元

靈感來自市集中滿籃現採的馬鞭草葉，柑橘、檸檬的清新香氣，為你帶來明亮輕盈芳香的前調，接著馬鞭草、苦橙葉帶來清新的草香，基調以玫瑰、天竺葵展現出細緻具有層次的芬芳，﻿﻿不僅如此，更是官網賣到缺貨的熱門香氣。