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無印良品「極簡小屋」全開落地窗視野超好　預算不用400萬就能入手

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文／職場人

身為北漂族、租屋族，願望清單上總有一項「買一間屬於自己的房」，但隨著房價愈來愈高，這項願望的實現日似乎越是遙遙無期。無印良品在2000年成立了「MUJI HOUSE」，自此之後陸續房屋樣品，比如獨棟的「木造之家」、「窗景之家」及平房「向陽之家」都備受熱議，簡約設計及節能概念也讓人重新省思房屋的需求。

#無印良品「平房」特色

▲MUJI HOUSE的房屋樣品備受熱議。（圖／無印良品の家，下同）

無印良品一直以都是給人簡約、清新的風格印象，MUJI HOUSE便是沿用這特色打造出極簡小屋，其特色包括：坪數較小且沒有樑柱或隔間，特別適合樂單族，只有一層樓沒有任何樓梯，房屋的外牆及地板多採用暖色調的木頭設計，室內擁有大片白牆。無印良品的平房售價約台幣388萬元，雖然沒有華麗的裝潢，但麻雀雖小五臟俱全，無疑也為預算有限的小資族提供另一種新選擇。

#「小而美」的房屋需求

隨著不婚、不生的趨勢，現代人對於房屋的需求已不完全是「寬敞最好」，尤其是在這片寸土寸金的土地上，反而是如何善用零碎空間，打造小而精緻的住宅空間形成新趨勢。在2015年時，無印良品還曾與日本、英國、德國合作推出「MUJI HUT」，10坪空間以木造鋁製作為建材，使用大量的落地窗來展現空間上的視覺延伸，雖然空間較小，但臥室、浴室、廚房皆是一樣也不少。

#房子地點更嚮往「自然」

疫情肆虐使生活受到影響，防疫期間待在家的時間變長，人們比以往更注重居家的條件，同時也更嚮往親近大自然，無印良品過去也曾推出庭院式的「向陽之家」，全開落地窗可將景致盡收眼底，寢室同時也是書房、工作室，讓有限的空間發揮最大的功用。

#迷你小屋、組合屋是新趨勢？

除了無印良品的極簡小屋之外，其實在國外也有類似的小屋趨勢，比如在英國、德國很夯的折疊組合屋「uBox」，外觀看起來像極了貨櫃屋，但經過10分鐘的組裝後可以成為將近20坪的房子，可組拆改裝、可移動，職場人也會想買這種房子嗎？

雖說這種移動式的迷你小屋在台灣還不算流行，但台灣其實也有組合屋，藝人宥勝為了實現迷你屋計劃，選擇「買屋租地」，組合屋的內裝以木頭為主，睡榻、衛浴、廚房、客廳也是一應俱全。

不論是無印良品的極簡小屋，還是國外風行的折疊組合屋，都是因應趨勢而來的房屋設計，職場人若預算有限，是否願意入住這種形式的房子呢？

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非職場人或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

7個最容易後悔的傢俱擺設，租屋族、首購族不想花冤枉錢請避開！

省出一棟房！資深仲介實戰分享6個看房小細節，買下「會省錢」的房子

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 無印良品, 房子, 住宅

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