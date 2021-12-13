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5種免費的抗老習慣必做　比起塗萬元乳霜還更有效

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文／Squid　圖／Pexels

想要一直美美的，那有些習慣應該一直堅持下去，除了塗抹那些瓶瓶罐罐之外，還有5大超省錢的好習慣應該天天都做，這樣不但可以讓肌膚美美的，也可以讓身材跟整體狀態維持在水準之上，看起來完全不會有老態。

1.早睡早起

每天不熬夜，早睡早起是最省錢的變美法，因為熬夜很傷，不但對身體機能不好，還很容易衰老，每天有充足的睡眠勝過一切保養品，整個人不但精氣神都會不一樣，更是會讓身體代謝機能都更正常，是全方位的變美秘訣。

▲抗老,保養,運動,逆齡,食補。（圖／pexels）

2.堅持運動

找一項自己喜歡並且可以持續堅持下去的運動，可以幫助刺激分泌多巴胺，不但能夠讓心情愉悅開心，也能夠保持身體肌膚緊實，不運動也要堅持做一些伸展運動，可以幫助緩解疲勞、提高睡眠質量，然後保持體態挺拔、不要駝背，也是非常重要的事情。

3.每天泡腳

每天泡腳可以幫助腳底末梢神經血液循環，除了不只是幫助循環更好，同時也可以達到瘦腿的效果，但泡腳的時間不宜過長，15到20分鐘左右就好，可以搭配一些老薑暖暖腳，達到更好的暖腳效果。

▲抗老,保養,運動,逆齡,食補。（圖／pexels）

4.多喝水

每天早起先來一杯溫開水，幫助身體補充水分，促進腸胃蠕動，然後每天至少1.5公升以上的飲水量，只要喝足量的水不但肌膚會變得Q彈，會變得光滑細緻，同時也可以幫助身體代謝，不喜歡喝水能夠使用一些養生茶、檸檬水代替。

5.健康飲食

多吃天然的優質食物，選擇乾淨的烹調方式，建議可以使用水煮或是蒸煮的方式，少油少鹽，盡量避免油炸的食材，這樣容易上火長痘並且不健康，這樣的飲食不僅可以讓身體更加健康，也可以達到減肥的效果。

▲抗老,保養,運動,逆齡,食補。（圖／pexels）

關鍵字：

抗老, 保養, 運動, 逆齡, 食補

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