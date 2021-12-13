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戴口罩出門，形象用髮質決勝負　冬天「洗髮精用量減半」是秘訣

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▲燙髮,漂髮,染髮,頭髮。（圖／unsplash）

▲冬天保養頭髮，建議不要過度清潔，以免髮質太乾澀。（圖／unsplash）

編輯／借借

即將來臨的歲末派對、以及農曆年的採買，可以預見的是出門機率越來越多，因應防疫關係外出總戴上口罩，頭髮相對來說比起以前，更是整體形象的關鍵，不只要令人感覺愉悅的髮香，髮質更是要好保養，專家表示秋冬季節要養髮，需特別注意幾個小秘訣，輕鬆就把髮絲養的漂漂亮亮。

洗髮清用量減到最低
冬天氣溫變化很快，容易帶走頭髮的水分，在冬天洗頭髮，務必要加入護髮流程，第一步將是要將洗髮精用量減到最低，在頭髮上使用已成形的泡沫，不要直接抹上，用量至少要減少一半，避免頭髮太乾澀，也能把護髮用品吸收率提高。

▲▼夢見掉頭髮代表健康亮紅燈。（圖／取自免費圖庫pexels）

選擇一把好梳子
冬天的乾燥空氣，容易產生靜電且讓頭髮缺水，而強風的吹撫下也會增加打結的機率，尤其是捲髮跟自然捲情況會更嚴重，投資一把好梳子，可以減低頭髮被二度傷害的機率，順便也能按摩頭皮，別以為捲髮就不需要使用梳子，還是要適時的梳順頭髮。

也要保養頭皮
秋冬頭皮容易乾燥，也很容易產生頭皮屑，建議針對頭皮需要加強護理，因為頭皮跟其他皮膚一樣需要去角質，但因為頭皮更加細緻，所以定期使用專用磨砂膏是必要的，且最好也兼具保濕功效，讓健康的頭皮幫你HOLD住頭髮，且長出堅韌的新髮。

▲▼吹風機、吹頭髮。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

避免水溫過熱
冬天氣溫低，總會不自覺越洗越熱，但其實用過熱的水洗頭對頭髮傷害很大，角質層容易受損且會讓頭髮更加乾燥，記得還是要使用與體溫相近的溫水洗頭，此外在使用吹風機與其他整髮產品時，建議使用能控溫的產品。

保持均衡飲食
要養髮不能只靠頭皮，好好從均衡飲食做起，多攝取水分與維生素D，因為維生素Ｄ有助於新毛囊的生成，包括魚肉、紅肉、蛋黃等都有豐富的維生素Ｄ，此外健康的油脂也很重要，魚油、酪梨、堅果等有助於身體攝取良好的油脂。

▲燙髮,漂髮,染髮,頭髮。（圖／unsplash）

關鍵字：

頭髮養護, 養髮, 頭皮, 保養, 生髮

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