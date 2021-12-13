IU撞衫天后碧昂絲！「差12歲曬S曲線」網見穿衣實力：完全不同調

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓女星IU（李知恩）是時尚寵兒，去年（2020年）順利拿下韓國首位GUCCI品牌大使，時常穿著品牌夯款亮相。日前IU就以一套GUCCI與BALENCIAGA「駭客實驗室」系列閃鑽西裝外套擺拍，沒想到竟撞衫了天后碧昂絲（Beyoncé），兩人風格差異極大，引發網友熱議。

▲IU 在10月登上韓版ELLE雜誌封面 。（圖／翻攝自IG）

IU 在10月登上韓版ELLE雜誌封面，身穿GUCCI與BALENCIAGA「駭客實驗室The Hacker Project」系列單品，以兩大品牌的Logo遍佈銀色閃片外套，即便是巨大的廓形，IU嬌小身材駕馭起來也絲毫不顯累贅，並以全套外套搭配裙裝讓造型更為完整。IU選擇中分披肩長髮加持，仙氣之餘充滿氣場。

▲碧昂絲（Beyoncé）以褲裝搭配，難擋火辣曲線。（圖／翻攝自IG）

恰巧天后碧昂絲（Beyoncé）也穿著該款西裝，兩人不僅相差12歲，呈現風格也是天差地遠，碧昂絲一頭亮眼金髮，豐滿身材下，前凸後翹的曲線藏也藏不住，比起IU的幹練風格更多了火辣氛圍。這回兩人巧合撞衫，網友也大讚雙方的百變穿衣實力，「連這套都能駕馭」、「不得不說碧昂絲身材維持得很好」、「IU也沒輸啊」、「風格不同但都很愛」。

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