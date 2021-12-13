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陳昊森推坑張孝全買伯爵錶　許聖誕願望「買下整間店」

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▲伯爵今舉辦Holiday Season活動。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

聖誕佳節將至，各精品品牌換上節慶櫥窗、主打商品，提供挑選聖誕禮物的靈感。伯爵（PIAGET）今邀請形象大使陳昊森，佩戴最新Possession系列陶瓷戒指、手環與Polo系列18K白金鑲鑽計時碼錶宣傳，透露想送給自己的聖誕禮是「把整間伯爵店買下來」，尤其是手腕上的「熊貓錶」是品牌近期熱門款，他開玩笑說：「可能有人想把我手砍斷！」

▲▼ 陳昊森 。（圖／公關照）

 ▲▼ 陳昊森 。（圖／公關照）
▲陳昊森佩戴伯爵Polo系列自動上鍊高級珠寶計時碼錶，搭配Possession系列珠寶亮相。（圖／伯爵提供，以下同）

陳昊森近日與張孝全正在拍攝電影《操作》，兩人空檔常聊錶，由於張孝全是演藝圈有名的名錶勸敗高手，陳昊森今聽聞笑稱：「那他對我很客氣。」身為伯爵形象大使的他，也不忘「反推坑」為伯爵錶宣傳。

▲▼PIAGET,Harry Winston 。（圖／公關照）▲▼PIAGET,Harry Winston 。（圖／公關照）
▲伯爵Polo系列18K白金自動上鍊高級珠寶計時碼錶（左）2,960,000元，Altiplano系列18K玫瑰金金雕玫瑰超薄手動上鍊腕錶5,100,000元。

聖誕檔期除了陳昊森腕上閃亮亮的伯爵Polo鑲鑽計時碼錶吸睛，首度抵台、全球限量8只的Altiplano系列18K玫瑰金金雕玫瑰超薄手上鍊腕錶也是亮點；此外，招牌珠寶系列如Possession、Rose、Sunlight也是新品盡出，陳昊森表示媽媽是玫瑰愛好者，結合品牌經典宮廷式裝飾鐫刻工藝的Rose 18K玫瑰金鑽戒或耳環是他的新穎選擇。

▲▼PIAGET,Harry Winston 。（圖／公關照）▲▼PIAGET,Harry Winston 。（圖／公關照）
▲伯爵Possession系列18K白金黑色陶瓷鑽石手環（左）366,000元，18K白金黑色陶瓷鑽石戒指610,000元。

▲▼PIAGET,Harry Winston 。（圖／公關照）▲▼PIAGET,Harry Winston 。（圖／公關照）
▲伯爵Rose系列18K玫瑰金金雕玫瑰鑽石戒指（左）310,000元，Sunlight系列18K白金藍寶石及鑽石墜鍊625,000元。

美國珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）與聖誕節也有深刻連結，發想自第五大道旗艦店大門造型的Winston Gates系列猶如花圈設計，充滿活力；而集合各式彩寶並以對稱結構展現萬花筒絢麗之美的Winston Kaleidoscope 系列，則以繽紛色調呼應節慶氣氛。

▲▼PIAGET,Harry Winston 。（圖／公關照）
▲海瑞溫斯頓Winston Gates系列18K玫瑰金環型花飾項鍊（上）170,000元，戒指190,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

▲▼PIAGET,Harry Winston 。（圖／公關照）
▲海瑞溫斯頓Kaleidoscope系列粉色尖晶石與彩寶項鍊，5,210,000元。

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關鍵字：

陳昊森, 伯爵, PIAGET, Harry Winston, 海瑞溫斯頓

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