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CHANEL假髮頭飾一片6萬元！「真實用法曝」網：貧窮限制想像

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編輯／Ann

香奈兒（CHANEL）一直是女孩心目中的夢想精品，除了包款服飾之外，近期一款「假髮頭飾」引發討論，出自2021/22 Cruise度假系列，外型神似假劉海貼片，能夠點綴於髮上增添豐盈感，不過一片要價6萬讓人很卻步。

▲香奈兒 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲香奈兒「假髮頭飾」 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

香奈兒於今年5月發表的2021/22 Cruise度假系列，靈感以20世紀初期法國詩人尚考克1959年的電影《奧菲的遺言》展開，除了經典的黑白套裝仍是重頭戲，模特兒頭頂的頭飾更是搶眼細節。這款「假髮頭飾」就在近期上市，外觀神似假劉海貼片，不過用法卻大不同，不是貼在瀏海上，而是戴在頭頂與頭部兩側，可固定於髮上營造蓬鬆厚度。

▲香奈兒 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲2021/22 Cruise度假系列展示了頭飾的真實用法，可固定於頭部兩側。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

當然這款頭飾仍舊保留了品牌設計工藝，有精緻的雙C Logo垂墜於髮飾上，行走之餘也產生晃動效果，更有頂級真絲與樹脂製成，名副其實演繹了「低調中的奢華」。光是看到單品圖，不太會與香奈兒產生聯想，而一片要價6萬也相當奢華，讓網友直呼：「貧窮限制想像力」、「人間香奈兒才配使用」。

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關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 202122 Cruise, 頭飾

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