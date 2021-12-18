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《現正分手中》張基龍單薄嫩弟變肌肉男神　迷人倒三角身材靠三招

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編輯／Beverly　圖／翻攝自IG@ juanxkui

由新晉男神張基龍、國民女神宋慧喬主演熱播韓劇《現正分手中》，以寫實精彩劇情抓住不少觀眾的心，除了劇情吸引人之外，擁有187cm模特兒身材的張基龍開播首集便上演激情床戲，厚實胸膛、寬肩讓不少觀眾大呼「太過癮」。張基龍如雕塑品般的完美身材，還沒「脫」就成為熱議話題，以下盤點張基龍的性感倒三角身材練成術。

▲張基龍身材。（圖／翻攝自IG@ juanxkui）

▲《現正分手中》張基龍與宋慧喬顏值身材實在太好。（圖／翻攝自IG@sbsdrama.official）

於多部作品中大展性感倒三角型身材的張基龍，曾經也是身材單薄的年輕嫩弟，演出電影《壞傢伙們：The Movie》時，為了能更準確做出武打戲的細緻動作，並讓體態看起來更厚實、有線條，而開始高強度訓練；身為陽光男孩的他，私底下非常喜歡戶外運動，時常曬出於海邊游泳、衝浪的照片；除此之外，張基龍也是個拳擊迷，不只喜歡坐在螢幕前支持拳擊搏鬥比賽，平時也會到健身房大展身手。

▲張基龍身材。（圖／翻攝自IG@ juanxkui）

▲出道前期身材單薄的張基龍變身成為肌肉男神。

▲張基龍身材。（圖／翻攝自IG@ juanxkui）

▲張基龍熱愛水上活動。

想要練出完美倒三角型身材，除了基礎運動外，飲食控管也很重要，不只增肌還要減脂，才能顯現完美的肌肉線條；並且必須先把身上多餘的脂肪減掉。倒三角型身材主要著重加強背部的肌肉訓練，不只能讓身型外觀更好看，還能改善駝背問題。

肩、胸、背的力量訓練

倒三角形身材的根本是厚實精壯的肌肉，因此訓練肌肉時要加強肩膀、胸部、背部的力量訓練。訓練三角肌能讓肩膀看起來更厚實，視覺效果也會比較寬大；胸肌與背肌的訓練則能增加身體厚度，減少單薄的感覺。

▲張基龍身材。（圖／翻攝自IG@ juanxkui）

腹肌訓練

想要擁有好身材，絕對少不了腹肌！腹肌的訓練相對肩背胸簡單許多，只要體脂肪降下來，再搭配捲腹運動，一個月就可以有腹肌的雛形了，但要記得千萬別偷懶喔，免得馬上恢復原形。

▲張基龍身材。（圖／翻攝自IG@ juanxkui）

營養均衡才有體力

高強度運動必須搭配均衡飲食，建議食用原型食物來補充體力，原型食物富含不同營養成分，可以將體力保持在良好狀態；補充適量的蛋白質，才能開啟自體修補程序，減少運動造成的痠痛；除了飲食均衡外，張基龍也很注重平時的身體保養，他表示平時多喝水、走路、早點睡，都是他維持體力的方法。

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關鍵字：

張基龍, 現正分手中, 韓劇, 身材, 倒三角身材, 肌肉

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