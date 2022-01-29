紫色是仙女色！9款「長春花藍」包款搶先入手　千元價格小資族買得起

實習記者施至真／綜合報導

影響著時尚圈、設計圈趨勢的Pantone公佈了2022年度代表色為寧靜、沉穩的「長春花藍」（Very Peri），以自帶仙氣的籃紫色調期許疫情期間，我們能共同經歷挑戰，並攜手度過這段困難時期。消息一出，網友們紛紛熱議紫調單品究竟該怎麼選擇、如何搭配，以下9款「長春花藍」紫調包款，快搶先入手。

CHARLES & KEITH

鍊條手提抽繩包

看膩了方方正正的包包，不如試試看這款造型澎軟可愛的抽繩包，皮革材質使包包本體看上去不會太硬挺，有種枕頭包的感覺，非常適合慵懶、休閒的穿搭使用；提帶部分搭配銀色細鍊條，非常有質感，當成手拿包使用，銀鍊都成為亮眼的點綴裝飾，霧紫色更是仙女的顏色，想要當仙女歐膩，這款必收

▲CHARLES & KEITH鍊條手提抽繩包，NT$2,190元。（圖／翻攝自CHARLES & KEITH官網）



菱格紋肩背包

千萬別小看它的容量，雖然看上去只是個小廢包，但它一點也不廢！小包包分為前後隔層，前隔層可以裝下至少10張卡片，加上零錢格及鈔票格，先幫你省去放置錢包的空間；後隔層可以塞下行動電源、鑰匙、小酒精瓶等日常用品，2張小朋友有找就能擁有。

▲CHARLES & KEITH菱格紋肩背包，NT$1,490元。（圖／翻攝自CHARLES & KEITH官網）

S'AIME東京企劃

隔層小方包

簡約的外型設計，不像方包那麼硬挺；內裡分成兩個隔層的寬敞設計，可以裝下出門必備用品；真皮材質使包包本體不會太重，且非常有質感，會更適合氣質女孩日常出門使用。

▲S'AIME東京企劃 隔層小方包，NT$2,280元。（圖／翻攝自S'AIME東京企劃官網）

雙背帶水桶包

喜歡大容量包包的朋友有福了，超大容量的水桶包絕對能裝下你的全世界。分為前後兩格層的設計，使物品在包包中不會太亂，除了鑰匙、錢包、行動電源等必需品外，水壺、筆記本、摺疊傘甚至平板電腦都裝得下；背帶部分還可依照心情變換，有短寬背帶與細長鍊背帶兩款。

▲S'AIME東京企劃 雙背帶水桶包，NT$1,980元。（圖／翻攝自S'AIME東京企劃官網）

Pixy

提把波士頓包

這款波士頓包雖然看起來很一般，但超大容量的設計，和雙背帶水桶包一樣能裝！外層的小口袋設計為包包外型增添細節，雙提把的設計可以隨心情變換造型；超大開口的拉鍊設計及內裡分層，可以將物品井然有序的收納整齊，很適合上班族日常使用。

▲Pixy提把波士頓包，NT$1,580元。（圖／翻攝自Pixy官網）

JW PEI

Gabbi手提包

Gabbi手提包凸起的摺皺把手搭配包體的摺痕車縫造型，非常有型；硬挺的設計，使它不易塞進過多物品，輕巧的包身非常適合東西少且愛拍照的朋友使用。喜歡特殊造型包的朋友可以考慮看看唷！

▲JW PEI Gabbi手提包，NT$1,799元。（圖／翻攝自JW PEI官網）

ROBINMAY

相機斜背包

時下最夯包款相機包，居然也有夢幻的紫色款式，與其他相機包不一樣的地方是，它還附贈一個可愛的掛式小圓錢包。普通皮背帶搭配短鍊條的設計，為包包增加細節；內容量雖然不像波士頓包一樣裝得下平板電腦，但小水壺及摺疊傘還是可以裝進去的，論實用度它絕對是第一名。

▲ROBINMAY相機斜背包，NT$1,590元。（圖／翻攝自ROBINMAY官網）

半圓斜背包

馬鞍造型的包身搭配翻蓋設計，搭配附贈的掛式小圓錢包的半圓斜背包，不只有長背帶可以斜背，還可以換成短背帶，馬上變成現在最夯的腋下包；不只外型百搭好看，容量也絕對夠你裝。

▲ROBINMAY半圓斜背包，NT$2,380元。（圖／翻攝自ROBINMAY官網）

VEMAR

立體兩用紙袋包

以紙袋為發想的玩翻造形設計，包身以粉嫩淺紫色為基底並印上白色字體的品牌字樣，搭配白色提把及背帶，非常夢幻可愛；內裡設有一個夾層，可將卡夾、鑰匙等物品放進去，剩餘的空間非常大；此包款分為三種尺寸，可依照個人需求購入適合的大小，三件組一起入手更划算。