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營養師曝「膠原蛋白流失」4大原因！40歲、愛吃甜食要小心

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▲▼營養師曝「膠原蛋白流失」4大原因。（圖／翻攝unsplash,ＩＧ）

▲飲食習慣會影響膠原蛋白的流失與合成。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

愛美的女生都知道膠原蛋白流失的可怕，但其實膠原蛋白的益處並不只是在維持肌膚美麗上，對於身體肌肉、關節的健康也很重要！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就列出會導致膠原蛋白流失的4大原因和飲食補充的3大關鍵，不論男女老少都要注意。

▲▼營養師曝「膠原蛋白流失」4大原因。（圖／翻攝unsplash,pexels）

蕭瑋霖表示膠原蛋白對人體非常重要，人體有將近1/3的蛋白質是膠原蛋白，其中關節軟骨、皮膚組織都含有膠原蛋白，關節軟骨佔了70%、皮膚組織更達到75%，對於提升肌肉量、抗關節炎以及維持皮膚彈性都有幫助。但膠原蛋白也會隨著年紀、飲食或生活習慣而流失，包含以下4個原因。

1.年紀增長

以年紀來說，有研究發現40歲以上，每年會流失1%膠原蛋白。

2.過度日曬

可能會因紫外線而影響膠原蛋白形成。

▲▼營養師曝「膠原蛋白流失」4大原因。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.過多糖分

攝取過多糖分，可能會造成膠原蛋白合成時受到影響，膠原蛋白纖維產生鏈結並形成糖化終展物（AGEs）。

4.吸菸習慣

已有許多研究發現，抽菸也會影響膠原蛋白形成，增加日後關節炎的機率。

▲▼營養師曝「膠原蛋白流失」4大原因。（圖／翻攝unsplash,pexels）

蕭瑋霖也給出3點飲食補充建議，幫助膠原蛋白合成。

1.多吃蔬菜水果

維生素C可幫助膠原蛋白形成，可多吃一些水果，像是芭樂、奇異果等，建議每日至少攝取2拳頭份量的水果。

2.多吃蛋白質食物

離氨酸和脯氨酸是膠原蛋白的原料，高蛋白食物中又以雞肉、魚肉是首選，除了低脂，且離氨酸含量高，建議每日至少攝取2掌心的肉。

▲▼營養師曝「膠原蛋白流失」4大原因。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.補充堅果、內臟

礦物質銅也可促進膠原蛋白製造，可適量吃些堅果、內臟類食物，如每日至少一拇指堅果。

另外，很多人都會詢問吃膠原蛋白補充產品有沒有效，蕭瑋霖建議，先調整日常習慣及正確食物是最重要的關鍵，再考慮額外補充膠原蛋白產品也不錯。

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關鍵字：

膠原蛋白, 流失, 原因, 肌膚, 關節, 飲食, 食物, 營養師

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