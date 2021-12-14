抽獎／ROG X 蜘蛛人聯名禮盒好燒！　HOLA超Q版漫威紅翻居家

▲《蜘蛛人：無家日》即將上映，相關周邊商品也紅翻天。（圖／索尼影業提供）



記者蔡惠如／綜合報導

隨著《蜘蛛人：無家日》即將上映，大小漫威迷的朝聖之心又火紅起來，近期風光「入主」主角彼得帕克掌中筆電的華碩，再推旗下ROG與蜘蛛人聯名禮盒，宛如電影道具般的神祕黑色硬殼提箱內部令人好奇，更讓人心癢的還是「只送不賣」！HOLA近期也採用Ｑ版蜘蛛人意象推出聯名居家商品，售價599元起就能輕鬆入手。

《ET FASHION》與電競潮牌ROG玩家共和國合作，準備送讀者朋友們好康禮，只要閱讀至文末並參加抽獎，便有機會獲得需消費6萬元才能入手、只抽不送的「ROG×蜘蛛人聯名禮盒」！

▲Zephyrus Duo 15 SE 4K雙螢幕電競筆電，有ScreenPad Plus 4K畫質第二螢幕設計，售價116,900元。（圖／ROG提供）

電競潮牌ROG玩家共和國近期跨界玩很大，宣布與12／15上映的漫威大作《蜘蛛人：無家日》合作，讓玩家可在電影中尋找ROG產品身影，想要跟蜘蛛人用一樣的Zephyrus Duo 15 SE 4K雙螢幕電競筆電也輕而易舉。

近期再推「ROG×蜘蛛人聯名禮盒」，黑色硬殼提箱的精緻外觀，內含烙印著ROG與蜘蛛人符號的保溫鋼瓷杯、獨家設計的電競滑鼠墊與聯名筆記本，電影等級道具擺在桌上也超有戲，想要入手只要購買搭載AMD Ryzen 9 5900HX CPU、NVIDIA GeForce RTX3080顯卡、360 Hz FHD與3ms疾速反應顯示窄邊框面板，以及光學機械式鍵盤的ROG Strix SCAR 17筆電即可入手，限量500盒送完為止。

▲「ROG×蜘蛛人聯名禮盒」內含保溫鋼瓷杯、獨家設計的電競滑鼠墊與聯名筆記本。（圖／ROG提供）

▲ROG Strix SCAR 17筆電，售價65,900元起。（圖／ROG提供）

延續與漫威第一波聯名居家商品上市聲勢，HOLA第二波搶攻親子客群，搭上電影話題推出漫威蜘蛛人Kids系列，以Q版蜘蛛人為主角，搭配鮮豔的紅、藍色，共6款帥氣又可愛的風格單品，包含純棉抗菌防螨床被組、造型抱枕、懶骨頭、單人防靜電法蘭絨收納毯、長門簾與短門簾，單品最低599元即可入手。

▲蜘蛛人造型懶骨頭，原價3,990元，特價2,480元。（圖／HOLA提供）

▲蜘蛛人款防靜電法蘭絨收納毯單人，原價2,980元，特價990元。（圖／HOLA提供）



《抽獎》

本次ROG特別與《ET FASHION》合作，別忘了前往IG貼文參加抽獎，就有機會獲得「ROG×蜘蛛人聯名禮盒」！