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「自以為還能做朋友」　戒掉5種習慣，分手痛苦期縮一半

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▲▼「7個方法」讓你被幸福圍繞。（圖／Unsplash）

▲分手後傷心難過，盡快離開這種情境，快速找回自己。（圖／unsplash）

編輯／借借

無論是以何種方式分手，心碎的結果都是一樣的，既然已結束與對方一起的旅程，便要開始進行尋找回自己的過程，此時自我的感受是最重要的，如果對方還能讓妳傷心，請停止這5種習慣，讓自己更痛無法更快忘掉戀情，只會拉長妳的痛苦期。

▲▼女性,兩性,男女。（圖／取自pixabay）

▲避免知道對方的近況，就不會搖擺不定。（圖／PEXELS）

查閱對方社交帳號
想透過Facebook或IG偷看對方的近況，在自己本身還脆弱的時候，真的不是一個明智的選擇，因為無論對方任何發言內容，妳都無法抵擋，如果他傷心留言，妳會陷入痛苦輪迴；如果他開心打卡，妳會受傷更重，任何情況都沒好處。

住處留著對方物品
無論未來如何，現在對這段感情對方是「捨得了」，留著他的物品在住處，只是徒增傷感而已，妳次次見次次傷心，對方根本無感，這種無益的濫情只會渲染到自己與仍然陪伴著妳的親友們。一口氣收拾把它送走，認真地遺忘他吧。

▲聊是非用圖，男女，兩性，雀斑，女孩，缺點。（圖／翻攝自pexels網站）

▲還留著對方物品，只會在看到時再心痛一次。（圖／PEXELS）

接收對方資訊
若兩人有相互認識的朋友，請表明不要提到任何對方訊息，自己也不要忍不住去問，避免讓友人尷尬或不知所云，真的知道了對方的近況，鑽牛角尖的想法就會像毒瘤一般蔓延。

持續與對方交往的生活習慣
交往時早上對方喜歡喝的咖啡，下午總要來塊蛋糕甜點，習慣喝的飲料與餅乾，還滿滿的留在妳的生活空間裡，養成的特殊作息也與之前交往時相同，應該把這些習慣放下，養成屬於妳自己的新模式。

▲獨立,女生,女人,女孩,一個人,登山。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲外出走走，去以往妳不會去探索的地方，建立一個新的生活習慣。（圖／PEXELS）

繼續與對方做朋友
自以為是的豁達只會害了妳，若是真心想變成朋友，真正走出與他的感情世界後，才會有做朋友的可能，若妳只是不想那麼早面對現實，在他真正找到其他伴侶後，更巨大的悲傷就會襲捲而來。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 分手, 療傷

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