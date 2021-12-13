珍珠聖誕樹、雪花飄上髮際　俏麗指數飆升

▲Alexandre de Paris珍珠聖誕樹豆扣夾，單個7,800元（圖／Alexandre de Paris提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

多數人最喜歡的節日聖誕節，不僅藉由手寫卡片或送禮傳遞心意，不少人也會靠做美甲、佩戴首飾為造型增添節慶氣氛。法國製的精品髮飾Alexandre de Paris（亞歷山卓）特別推出一系列聖誕元素作品，運用小巧的施華洛世奇珍珠創造冷杉聖誕樹和小天使造型髮飾，一次別上2個豆扣夾更具分量感，在髮際增添奢華氣息。

▲Alexandre de Paris珍珠聖誕天使豆扣夾，12,900元。

法國亞歷山卓同時推出珍珠雪花系列，為經典抓夾、豆扣夾、髮箍裝飾雪花冰晶圖案，並錯落點綴施華洛世珍珠，不僅適用於長髮編髮造型，短髮女性也戴上雪花豆扣夾或髮箍做變化，更顯俏麗。

▲Alexandre de Paris珍珠雪花豆扣夾（左）3,500元，珍珠雪花抓夾7,700元。

丹麥品牌Pandora也推出許多應景串飾，包括聖誕雪球、聖誕樹、薑餅人及天使等造型，最有畫面的設計是以藍色夜空點綴明月為背景，聖誕老人乘著馴鹿拉的雪橇展開發禮物之旅的串飾，充滿童趣之作讓佩戴者直接感受到溫馨節慶氣氛。

▲Pandora聖誕樹串飾（左）2,080元，聖誕老人與馴鹿串飾1,580元。（圖／Pandora提供，以下同）



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