吃對就有幸福感！4種「快樂食物」幫你天然抗憂鬱還助睡眠

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你也會心情不好、壓力大的時候就想吃？或有時吃個簡單小東西，就意外地讓心情變好？其實食物對腦部的影響很大，負責管理我們行為、也與情緒密切相關的神經傳導物質會受飲食影響，吃對食物有助於分泌「快樂荷爾蒙」，幫助改善、穩定情緒，因此平時可多吃以下4類食物，幫你趕走憂鬱情緒，讓心情更好。

＃色氨酸

色氨酸有助於製造「快樂荷爾蒙」血清素，同時幫助改善大腦壓力，幫助情緒放鬆，呈現休息狀態。而血清素對於情緒、食慾到睡眠都是很重要的關鍵，體內血清素過低，容易導致憂鬱、焦慮或睡眠不佳等。

像是牛奶、香蕉、乳酪、堅果、糙米、小米等都是含有豐富色氨酸的食物。

＃Omega-3脂肪酸

Omega-3不飽和脂肪酸可以幫助保持大腦健康，並保持大腦細胞的靈活性來改善大腦情緒，減緩憂鬱、延緩腦部退化，也能幫助增加血清素的分泌。

而像是鮭魚、鯖魚、沙丁魚、秋刀魚等油性魚，或是亞麻仁油、核桃、奇亞籽中都含有豐富的Omega-3脂肪酸。

＃含鋅食物

鋅參與體內許多生理作用與酵素反應，是讓細胞、酵素正常作用的重要元素，不僅對人體代謝與機能很重要，對於腦部的成熟和維持大腦健康來說也是至關重要的，缺乏鋅會讓人食慾減退、免疫低落，而想要產生血清素，體內必須有足夠的鋅元素。

可多吃像是牡蠣、扇貝、瘦肉、南瓜籽等含鋅量較高的食物來補充。

＃富含維生素B的食物



維生素B群是維持神經系統運作非常重要的維生素，缺乏某些維生素B被認為與抑鬱症有關，因包含葉酸、維生素B3、B6和B12等維生素B群是幫助產生血清素的重要元素，維生素B過低會阻礙血清素的產生，且當人在壓力大或處於緊張狀態時，身體也會消耗大量的維生素B群。

可多吃深色蔬菜、肉類、雞蛋、全穀類等富含維生素B的食物來補充。

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